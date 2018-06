Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre subiectele dezbatute de Oana Roman in emisiunea pe care o modereaza pe viva.ro, a fost Emil Rengle, caștigatorul “Romanii au talent“. Vedeta a marturisit ca momentul lui din finala a fost unul spectaculos, iar publicul a votat. „O finala care a venit cu controverse in urma ei. (…) S-a aflat…

- Fiica Oanei Roman a cucerit internetul. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, in care Isabela doarme, alaturi de care a scris un mesaj. Prezentatoarea emisiunii online OanaPunctRoman și familia ei se afla zilele acestea la Sinaia, unde profita din plin de vremea frumoasa. “Binecuvantate…

- Oana Roman este una dintre vedetele care au fost prezente la inmormantarea Ionelei Prodan și a apreciat-o pe Anamaria pentru felul in care a organizat totul. Vedeta a mai marturisit ca peste cateva zile, impresara și sora ei o sa-i simta lipsa cel mai tare mamei lor, cand o sa realizeze cu adevarat…

- Oana Roman a petrecut Paștele in Grecia.Vedeta a povestit in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA!, despre experiența traita departe de Romania. Este pentru prima data cand prezentatoarea tv petrece sarbatorile departe de casa. Oana Roman, care prezinta o emisiune live pe pagina de Facebook…

- Andra s-a pregatit pentru Sarbatorile de Paște alaturi de soțul ei, Catalin Maruța, dar și de cei doi copii. Vedeta și-a petrecut mei mult timp de copii, pe care i-a invațat cum sa vopseasca oua. Micuții David și Eva au fost curioși rau și s-au implicat. In timp ce David lucra cot la cot cu […] The…

- Andreea Marin isi doreste cu ardoare sa nasca al doilea copil. „Zana” se bucura de momentele frumoase petrecute in compania iubitului, Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia. Andreea Marin a declarat in cadrul unei emisiuni tv ca isi doreste sa faca un copil cu iubitul consul. Vedeta nu a oferit…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…