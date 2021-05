Oana Roman s-a vaccinat anti-COVID-19. Ce simptome a avut după rapel Oana Roman (45 de ani) s-a vaccinat anti-COVID-19 cu Pfizer. In urma rapelului, vedeta TV le-a impartașit urmaritorilor sai ce simptome a avut, dar și de ce a luat decizia de a se vaccina. Oana Roman s-a vaccinat anti-COVID-19. Ce simptome a avut dupa rapel „Am 12 ore de la rapel. Ma doare locul in care am fost injectata și acum a inceput sa ma doara un pic capul. Am luat un paracetamol. Nu am febra, nu am frisoane. Deocamdata sunt ok”, spunea Oana in mediul online, pe 11 mai 2021. Urmatoarea zi, vedeta TV a adaugat: „Am facut deja multe drumuri de azi dimineața pana acum. De vreo ora am inceput… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

