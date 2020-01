Oana Roman rupe tăcerea! Motivul REAL al divorţului de Marius Elisei Oana Roman a precizat ca nu este vorba de inselat, ci doar de nepotrivire de caracter. Oana Roman a rabufnit la adresa celebrului ei tata: "A uitat de mine anul asta. Si de ziua Isei, si de ziua mea si mai ales de Craciun" "S-au intamplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, in sensul ca eu sunt mai vulcanica, dar pe el il afecteaza. S-a ajuns intr-un punct in care efectiv lucrurile nu mai funcționau intre noi, nu era ok pentru mine, pentru Isabela. Am ajuns in punctul in care am realizat ca nu e bine sa ne impungem și sa stam in tensiune. Am decis sa ne separam. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

