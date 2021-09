Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile au crescut luna trecuta, trase in sus de majorarile tarifelor pentru energie și combustibili. In august 2021, inflația a cescut la 5,25%, in comparație cu aceeași luna a anului trecut. Energia electrica, uleiul, gazele și carburanți sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult fața de august…

- Iubirea lor reinflorește de la o zi la alta, lucru demonstrat inca o data de declarațiile de amor, in versuri de data aceasta, pe care Marius Elisei i le face Oanei Roman. Unde mai pui ca cei doi s-au fotografiat unul la brațul celuilalt intr-un cadru de vis, la marginea piscinei.

- La patru luni de la divorț, Oana Roman și Marius Elisei sunt din nou impreuna și parte ca sunt mai fericiți ca niciodata. Vedeta a spus adevarul despre desparțirea lor dar și despre petrecerea ce o vor organiza in curand, pentru reinnoirea juramintelor. „Eu am divorțat, dar nu am apucat sa-mi schimb…

- Scandal in showbizul romanesc. Vica Blochina și Oana Roman au rupt relația de prietenie pe care o aveau de foarte mulți ani. Marul discordiei pare sa fie chiar Marius Elisei, despre blondina a spus ca are un comportament agresiv atunci cand se afla in stare de ebrietate, dar și ca ar fi plecat din casa…

- Oana Roman parca a inflorit dupa impacarea cu soțul ei, Marius Elisei. Vedeta AntenaStars a plecat intr-o vacanța cu fiica ei, Izabela, și s-a fotografiat pe strazile din Cannes, iar pe rețelele de socializare fanii au observat cat de frumoasa este și cat de bine se potrivește cu peisajul. Iata ce declarație…

- Mare motiv de bucurie pentru fanii Oanei Roman și a lui Marius Elisei! Se pare ca cei doi se ințeleg din ce-n ce mai bine, astfel ca dupa ce au confirmat impacarea printr-un sarut la malul marii, nu se sfiesc acum sa se afișeze impreuna nici la evenimente. Cu aceasta ocazie, admiratorii lor au aflat…

- Oana Roman a facut primele declarații despre impacarea cu Marius Elisei. Vedeta de la Antena Stars a fost destul de reținuta in afirmații, insa le-a promis fanilor ei ca vor afla mai multe in emisiunea Mamici de Pitici cu Lipici. Printre altele, fiica lui Petre Roman a marturisit ca ea nu a trait niciodata…

- Momente grele pentru Oana Roman. Vedeta de la Antena Stars este in doliu, dupa ce o persoana importanta din viața ei s-a stins din viața. Vizibil indurerata, aceasta a postat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare, in semn de omagiu pentru cel decedat. Iata despre cine este vorba și prin ce cuvinte…