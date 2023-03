Stiri pe aceeasi tema

- La cinci ani de la divorțul de miliardarul roman Bobby Paunescu, Alice Peneaca este insarcinata. Fostul model internațional care a aparut pe cele mai importante reviste de reviste fashion din lume, il face tatic pe un IT-ist. Cea care a incheiat o casnicie cu moștenitorul unui imperiu financiar, regizorul…

- Anca Țurcașiu a postat de curand o imagine cu mama sa, incercand, astfel, sa ii pastreze vie amintirea. Cea care i-a dat viața actriței a murit in urma cu mai mulți ani și a facut dezvaluiri emoționante despre Elena Țurcașiu.

- Dupa schimbul de replici dure pe care l-a avut prin intermediul rețelelor de socializare cu fosta sa soție, Marius Elisei a avut o noua reacție in urma cu doar cateva minute. Fostul soț al vedetei a raspuns criticilor pe care le-a primit in mediul online, dupa ce a facut cateva comentarii la adresa…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit, dupa ce au incercat in repetate randuri sa pastreze familia unita. Chiar daca nu este o perioada ușoara pentru vedeta TV, aceasta incearca din rasputeri sa depașeasca momentul. Oana a postat un mesaj pe contul de socializare, in care dezvaluie ca este recunoscatoare…

- Oana Roman este activa in mediul online și iși ține la curent fanii cu noutațile din viața sa. Intr-o postare distribuita pe Instagram, vedeta a marturisit ca aceasta perioada este una delicata, dar nu se plange și și-a pastrat optimismul.

- Marius Elisei a avut o reacție acida dupa declarațiile facute de fosta sa soție, Oana Roman. Dupa ce, in urma cu cateva zile vedeta a anunțat ca povestea de dragoste dintre ea și tatal copilului ei a ajuns, din nou, la final, cei doi și-au tot aruncat sageți prin intermediul rețelelor de socializare.…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Daniela Onoriu a oferit o prima reacție, dupa ce Isabela ar fi primit cadou de la iubit o mașina de lux. Fosta soție a pilotului a fost și in vacanța, in Thailanda. Ce a marturisit.

- Actrița Nouria Nouri iubește din nou, dupa divorțul furtunos din 2013 de solistul Daniel Iordachioae. Ba chiar sunt șanse sa-și oficializeze relația cu Radu. In exclusivitate pentru Playtech Știri, ea ne-a povestit despre șarmantul barbat care a cucerit-o și cu agerimea minții. A fost foarte aproape…