Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a povestit pentru Click! cum a reușit sa slabeasca, dar și cum definește relația cu soțul ei, Marius Elisei. "E simplu, am inceput in noiembrie anul trecut o colaborare cu o clinica din Ploiești pentru a face proceduri de remodelare corporala cu niște aparate extrem de performante,…

- Oana Roman și-a pus fanii de pe rețelele de socializare pe ganduri. Vedeta le-a povestit printr-o postare ca a plans, insa nu oricum, ci in hohote. Totodata, soția lui Marius Elisei le-a dezvaluit internauților și motivul!

- Oana Roman a rabufnit pe rețelele de socializare! Satula de falsitatea observata in jur, soția lui Marius Elisei a dat carțile pe fața și a postat un mesaj dur pe Internet. In urma acestuia, mulți fani s-au intrebat daca nu cumva vedeta a fost tradata de cei pe care-i considera prieteni!

- Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit in 2014, iar in 2017 și-au reinnoit juramintele. Cu toate astea insa, cei doi s-au desparțit de mai multe ori, iar la un moment dat, toata lumea a crezut ca vor divorța. In cele din urma, aceștia au ramas o familie, iar de ziua soțului ei, vedeta i-a transmis…

- Se pare ca problemele se țin lanț de Oana Roman. Dupa ce in urma cu ceva timp fanii s-au ingrijorat, aceasta susținand ca a trecut prin cateva zile solicitante, iar oboseala era vizibila in toate aparițiile ei, vedeta a intampinat o situație neplacuta in trafic. Scoasa din sarite, soția lui Marius Elisei…

- Mioara Roman locuiește cu fiica, nepoata sa și ginerele Marius Elisei, pentru a fi supravegheata mereu deoarece are unele probleme de sanatate. Oana Roman a vazut ca mama sa nu se simte deloc bine in ultima vreme, motiv pentru care nu a mai stat pe ganduri și pentru a vedea ce se intampla…

- Andreea Ibacka a implinit varsta de 35 de ani pe data de 18 iunie 2020, iar Cabral, in stilul sau caracteristic, i-a transmis o urare de la mulți ani sub forma unui mesaj. Cabral a scris pe blogul sau un text in care-și impartațește in mod public emoțiile și sentimentele fața de soția sa și mama celei…