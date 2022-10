Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a organizat o petrecere exclusivita cu ocazia sarbatorii de Halloween la Castelul Bran, unde au fost invitate adevarate personalitați de la Hollywood. Chiar daca este cel mai bogat om din lume și iși permite orice rasfaț pe care și-l dorește, Elon Musk a laudat mancarea pe care a gustat-o…

- Actrița Julia Sandstrom a confirmat, prin doua postari, ca se afla in Romania, pentru petrecerea organizata de Elon Musk la castelul Bran cu ocazia Halloween. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O vedeta de la noi a inceput deja sa impodobeasca bradul deși mai este ceva pana cand vom intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Intr-un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a spus care este motivul dureros pentru care iși decoreaza casa cu doua luni inainte de Craciun.

- USR ii solicita ministrului Sanatatii Alexandru Rafila adoptarea, de urgenta, a normelor de aplicare pentru legea „Stop nosocomiale", act normativ care poate duce la salvarea multor vieti in Romania. „Daca nu este capabil sau nu gaseste timp, intre plimbarile sale prin locuri exotice, Alexandru Rafila…

- Un fenomen meteo mai rar in Romania a fost surprins orele trecute, in imagini, de mai mulți oameni, in județul Dolj. Inregistrarile – cu ceea ce pare a fi un inceput de tornada – au ajuns pe rețelele de socializare. Cațiva locuitori din județul Dolj care au zarit fenomenul meteo au pus mana pe telefoane…

- Rețelele de socializare au fost inundate ieri de mesaje ale turiștilor romani care s-au plans ca au fost nevoiți sa aștepte ore in șir la coada in vama Ruse ca sa intre inapoi in țara. Autoritațile romane spun ca nu au putut face nimic, pentru ca intarzierile au fost cauzate de cozile la plata taxei…

- Andreea și Marian au recunoscut ca relația lor a ajuns la capat de drum. Fanii au inceput sa speculeze acest lucru inca de o luna de zile, cei doi lipsind din peisajul rețelelor de socializare sau aparand extrem de rar impreuna, lucru care ridica semne de intrebare.