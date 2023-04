Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna nu trece prin cele mai frumoase momente de cand a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni. Cum se simte vicepreședintele USR in urma celor intamplate. Noi detalii despre starea lui de sanatate.

- In urma cu doar cateva zile, soția lui Jorge a ajuns la spital, dupa ce s-a confruntat cu grave probleme de sanatate. Ramonei Prodea i s-a desprins retina, iar, de curand, artistul a spus cum se simte.

- In urma cu o zi, Larisa Udila le-a povestit fanilor ca a fost nevoita sa mearga cu fiul sau la medic, dupa ce micuțul a facut febra. Comunitatea a așteptat mai multe detalii despre starea de sanatate a lui Milan.

- Oana Roman a oferit noi detalii despre starea de sanatate a mamei sale. Cu ce problema s-a confruntat Mioara Roman in aceasta dimineața. Vedeta le-a explicat urmaritorilor de pe o rețea de socializare de ce este mai bine ca femeia care i-a dat viața sa stea la centru.

- Anca Serea și familia s-a intors mai devreme din vacanța, dupa ce fiica sa, Sarah, a trebuit sa fie operata de urgența. Vedeta le-a povestit fanilor ca adolescenta se simte mai bine și se afla sub supravegherea medicilor.

- Vladuța Lupau s-a confruntat cu probleme de sanatate, iar in urma cu cateva saptamani indragita cantareața a fost internata la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului din Cluj-Napoca. Vladuța Lupau a oferit detalii despre starea ei de sanatate, dar și despre fiul ei, Iair.

- Noi detalii despre starea de sanatate a Mioarei Roman. Fosta soție a lui Petre Roman a trecut prin clipe pline de emoții in urma cu cateva luni cand a intrat in sala de operație. Medicii i-au recomandat atunci o intervenție grea la șold. Fiica sa cea mica vine acum cu amanunte despre felul in care […]…

- Mioara Roman, in varsta de 82 de ani, e de mai bine de un an internata intr-un centru de recuperare. Mama Oanei Roman are mai multe probleme de sanatate, acum cateva luni a fost și operata la șold. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit cum se simte mama ei dupa intervenția suferita.…