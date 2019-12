Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Marius Elisei a postat pe una dintre rețelele de socializare melodia de la Vama, "Perfect fara tine", scrie viva.ro. Totul s-a intamplat inainte ca Oana Roman sa anunțe ca nu mai formeaza un cuplu, iar mesajul transmis de soțul ei a luat prin surprindere pe toata lumea.…

- Oana Roman a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a anunțat ca s-a separat de soțul sau, dupa șapte ani de mariaj. Vedeta a ținut sa precizeze care este, de fapt, relația dintre ea și Marius Elisei, dupa apariția zvonurilor de separare.

- Nori negri s-au adunat din nou deasupra mariajului Oanei Roman cu Marius Elisei. Cei doi au mai trecut prin cateva episode tensionate si au fost la un pas de divort, dar cand toata lumea credea ca lucrurile s-au asezat, mai ales ca sotii s-au mutat intr-o casa noua si spatioasa, iata ca problemele in…

- Mioara Roman sustine ca nu stie nimic despre despartirea fiicei sale de sot. "Nu știu nimic, pe cuvantul meu de onoare! Habar nu am. Locuim impreuna, dar sunt destul de separata, am dormitorul meu la parter. Oana ma mai roaga sa mai stau cu fetița. Nu ma bag, sunt prea bolnava", a declarat…

- In prag de sarbatori, Oana Roman a decis sa faca publica schimbareasurvenita pe plan personal, respectiv separarea de tatal fiicei sale, Marius Elisei. Mamavedetei, Mioara Roman, habar nu are de planurile lor.Oana Roman a vorbit public despre problemele din familia sa: "In aproape 7 ani de relație…

- Oana Roman a facut pe contul de socializare o marturisire, care a lasat loc de interpretari. Dupa ce fanii ei au intrebat-o de ce nu a fost prezenta la unul dintre cele mai importante evenimente ale toamnei, organizat marți seara in Capitala, aceasta a spus adevarul, fara rețineri.Pe contul ei de Instagram,…

- Oana Roman a știut mereu sa puna punctul pe „i” in viața ei și chiar daca nu au mers tot timpul lucrurile așa cum și-a dorit, a ținut capul sus și a mers mai departe, optimista și cu sufletul plin de iubire pentru persoana care a facut-o sa se simta cea mai implinita femeie: fiica ei, Isabela.

- Oana Roman a oferit detalii despre vila pe care și-a cumparat-o recent și in care urmeaza sa se mute impreuna cu toata familia sa. Oana Roman și-a vandut apartamentul din Lacul Tei și a cumparat o vila in Pipera. Vedeta iși dorea foarte mult sa aiba un spațiu de locuit mai mare, dar și sa o aiba alaturi…