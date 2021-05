Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Constantin Cotimanis afirma ca Ion Dichiseanu a fost tanar toata viata, ''a murit prea tanar'' si indeamna publicul sa aiba grija de artisti cat timp sunt in viata. "Eu consider ca Dichi a fost tanar toata viata si ca a murit prea tanar pentru ca el era un simbol al masculinitatii,…

- Oana Roman a trecut printr-o mulțime de stari in doar cateva clipe, dupa ce i s-a facut o farsa de proporții! Fiica lui Petre Roman aproape ca s-a suparat cand a aflat ca ar trebui sa plece intr-o alta destinație in vacanța, mai exact in Norvegia, in loc de Egipt. Iata cum a reacționat frumoasa vedeta…

- Zilele trecute, Oana Roman a povestit despre intalnirea pe care a avut, dupa mult timp, cu tatal ei, Petre Roman. Vedeta și fiica ei Isabela au petrecut cateva ore in compania bunicului, iar la scurt timp, fosta soție a lui Marius Elisei a și publicat imagini in mediul virttual. Acum, Petre Roman a…

- Viorica de la Clejani este in doliu! Tatal indragitei cantarețe s-a stins din viața, lasand in urma regrete adanci in inimile membrilor familiei sale. Vizibil indurerata, celebra artista a postat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare prin care și-a exprimat suferința.

- Oana Roman a luat atitudine și „a dat de pamant” cu rautacioșii care au spus ca mama ei și-ar trai ultimii ani din viața intr-un azil. Fiica lui Petre Roman a spus adevarul, marturisind ca Mioara Roman se afla, de fapt, intr-un centru de lux. Iata cum i-a pus vedeta de la Antena Stars la punct pe mincinoși!

- Mulți au spus ca viața Oanei Roman e demna de un roman. Fiica lui Petre Roman a facut dezvaluiri despre perioada dificila din viața ei, cand facea atacuri de panica. I s-a intamplat chiar și la TV, in direct. Oana Roman nu s-a ferit niciodata sa vorbeasca public despre problemele cu care s-a confruntat…

- Oana Roman a fost acuzata in repetate randuri ca ar abuza de photoshop pentru a-și subția picioarele. Fiica lui Petre Roman a facut proba centimentrului in direct, la Showbiz Report, pentru a arata care este adevarul.

- Satula pana peste masura de criticile celor din mediul online, Oana Roman a pus piciorul in prag. A slabit sau nu vedeta? Fiica lui Petre Roman a facut proba centimetrului in direct, la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!