- Oana Roman a povestit pe pagina sa de Instagram ce se intampla de fapt pe data de 24 septembrie, atunci cand se zvonea ca s-ar casatorii cu Marius Elisei. Vedeta a ținut sa spuna cum stau lucrurile.

- Oana Roman este mereu in legatura cu fanii sai, insa acum a preferat sa le ofere detalii din viața sa doar cu porția. Se pare ca vedeta trece prin momente de groaza, chiar daca este toata un zambet in vacanța de care se bucura acum alaturi de Marius Elisei și fiica lor.

- Scandal in showbizul romanesc. Vica Blochina și Oana Roman au rupt relația de prietenie pe care o aveau de foarte mulți ani. Marul discordiei pare sa fie chiar Marius Elisei, despre blondina a spus ca are un comportament agresiv atunci cand se afla in stare de ebrietate, dar și ca ar fi plecat din casa…

- Oana Roman formeaza din nou o familie fericita alaturi de Marius Elisei și fiica ei, dar se pare ca haterii nu-i dau pace. Vedeta se afla in prezent in vacanța la Cannes, alaturi de micuța Isabela. Aceasta nu l-a putut include și pe fostul soț in planurile lor, vacanța fiind planificata inainte ca ei…

- Momente grele pentru Oana Roman. Vedeta de la Antena Stars este in doliu, dupa ce o persoana importanta din viața ei s-a stins din viața. Vizibil indurerata, aceasta a postat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare, in semn de omagiu pentru cel decedat. Iata despre cine este vorba și prin ce cuvinte…

- Oanei Roman se pare ca ii merge bine pe toate planurile, iar la un pas de marea impacare cu Marius Elisei vedeta a decis sa-și cumpere și o noua mașina. Iata cum arata bolidul pe care il va conduce vedeta.

- Oana Roman, in varsta de 45 de ani, și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu 7 ani, iar relația lor a fost greu incercata de-alungul timpului. In cele din urma, aceștia au divorțat și au o relație buna, de dragul fetiței lor, Isabela. Vedeta și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce…

- Oana Roman a primit recent un buchet de flori de la Marius Elisei și a marturisit ca a vorbit mai mult in urltima perioada cu fostul soț. Vedeta a clarificat care este situația intre ea și tatal copilului ei.