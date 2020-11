Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu tuna și fulgera in continuare la adresa Oanei Roman! „Razboiul” dintre cele doua pare sa nu se termine prea curand, avand in vedere ca „Querida” l-a luat acum in ras și pe soțul acesteia, Marius Elisei. Iata ce i-a transmis diva!

- Razboiul divelor continua! Oana Zavoranu o desființeaza pe Oana Roman la scurt timp dupa ce soția lui Elisei a raspuns provocarii lui Maruța și a caracterizat-o in cateva cuvinte pe actrița din „Sacrificiul”. Oana spune o data, Zavo ataca de 10 ori inapoi! Fanii s-au amuzat copios la replica divei.…

- „Razboiul” dintre Oana Zavoranu și Oana Roman pare sa continue! Dupa ce „Querida” a atacat-o pe soția lui Marius Elisei, adresandu-i o serie de cuvinte dure, cea din urma a transmis un mesaj subtil pe rețelele de socializare.

- In urma cu mai mulți ani Oana Roman și Oana Zavoranu au fost in plin razboi, asta dupa ce bruneta a criticat-o dur pe fiica lui Petre Roman din cauza kilogramelor in plus. Astazi, dupa ce Oana Zavoranu a ajuns la silueta mult dorita, aceasta i-a transmis un mesaj dur celei cu care era in razboi!

- Oana Roman și Marius Elisei au fost invitați in cadrulemisiunii lui Catalin Maruța, de la Pro TV. Aceștia au acceptat provocarea „Spunețitot sau va ia gura foc”, unul dintre jocurile celebre din emisiune . Astfel,vedeta tv a facut dezvaluiri neașteptate in fața tuturor.Oana Roman și soțul ei au fost…

- Oana Roman a ajuns din nou cu fiica ei la spital, dupa ce s-asimțit rau. Nu este pentru prima oara cand Isa are astfel de probleme desanatate. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj. „De azi noapte ne da de furca o enterocolita a Isei. Azi ne am dus la spital ca sa fim sigure ca e doar o…