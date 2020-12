Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman i-a transmis un mesaj subtil lui Marius Elisei, dupa ce a anunțat desparțirea? Aceasta este intrebarea ce le-a venit in gand fanilor, dupa ce au vazut gestul controversat al vedetei. Iata despre ce este vorba!

- Oana Roman iși ține la curent fanii in ceea ce privește starea de spirit dupa despațirea de Marius Elisei. Vedeta spune ca așteapta cu nerabdare Craciunul, și, chiar daca deja și-a facut singura cateva cadouri, tot il așteapta pe Moș Craciun.

- Oana Roman este mereu prezenta in mediul online și obișnuiește sa țina legatura cu urmaritorii ei prin intermediul rețeleleor sociale și sa le impartașeasca lucrurile mai bune sau mai rele prin care trece zi de zi. De curand, Oana a facut un Instastory in care și-a provocat fanii sa-i adreseze intrebari…

- Nici nu a sarit bine Oana Roman in apararea lui Pepe, caci, deja Oana Zavoranu a luat-o din nou in vizor! Reacția incredibila a ”Queridei”, dupa ce Oana Roman a spus ce relație are, de fapt, cu Pepe! Zavo il face ”bichon” pe Pepe și o umilește pe soția lui Marius Elisei!

- Razboiul dintre Oana Roman și Oana Zavoranu este departe de a se incheia, insa acum pare ca soția lui Elisei iese la atac. Vedeta a publicat un mesaj cu subințeles pe internet, iar acum ne intrebam daca ii este dedicat brunetei.

- „Razboiul” dintre Oana Zavoranu și Oana Roman pare sa continue! Dupa ce „Querida” a atacat-o pe soția lui Marius Elisei, adresandu-i o serie de cuvinte dure, cea din urma a transmis un mesaj subtil pe rețelele de socializare.

- Dupa ce i-a luat in „vizor” pe fostul ei soț, Pepe, dar și pe Oana Roman, Oana Zavoranu și-a fixat alta „ținta”! Diva a lansat un mesaj dur la adresa Cristinei Ich și a atacat-o pe Internet, in fața fanilor! Iata ce a spus actrița despre partenera lui Alex Pițurca!

- Deși gurile rele au fost mereu impotriva lor, Oana Roman și Marius Elisei au aratat ca se poate. Invitați in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, alaturi de micuța Iza, cei doi ”porumbei” și-a facut declarații de dragoste unul celuilalt in direct!