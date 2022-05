Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 19 aprilie a fost o zi importanta pentru Oana Roman. Vedeta a sarbatorit-o pe Mioara Roman, care a implinit 82 de ani. Inca de la prima ora a dimineții, Oana Roman a distribuit pe contul ei personal de Instagram o fotografie mai veche in care apare alaturi de fiica ei Isabela și de mama sa.…

- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de fiica sa și Marius Elisei. Vedeta s-a bucurat din plin de fiecare clipa petrecuta langa familia sa și nu a ezitat sa publice pe rețelele sociale cateva imagini de la evenimentul discret. Iata cum s-a lasat filmata aceasta și cați ani a implinit pe…

- Sarbatoare mare pentru Oana Roman! Vedeta a implinit astazi 46 de ani, iar partenerul ei de viața a surprins-o cu un cadou special, dar și cu un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Iata ce i-a transmis Marius Elisei!

- Serena Williams este o cunoscuta jucatoare de tenis din Statele Unite ale Americii. Sportiva a fost la un pas de moarte cand a nascut-o pe fetița ei, Alexis Olympia Ohanian. Iata ce marturisiri a facut profesionista!

- Urmaritorii Oanei Roman si vedeta au ajuns sa aiba o relatie de „iubire-ura”, mai mereu existand persoane care o critica pe vedeta, iar ea, la randul ei, le raspunde internautilor in aceeasi maniera. Iata care a fost de data aceasta marul discordiei!

- Oana Roman este una dintre vedetele care au decis sa treaca la fapte și sa faca donații pentru refugiații ucraineni veniți in Romania. Vedeta a cerut și ajutorul colaboratorilor ei, iar azi a trimis prima tranșa cu produse pentru cei care au trebuit sa fuga din calea ramatei lui Putin.

- Oana Roman se afla in aceste momente in vacanța, și deși se aștepta ca totul sa fie fabulos și in care sa nu aiba vreo grija, se pare ca nu este deloc așa. Iata ce probleme a intampinat vedeta in Egipt și marturisirile facute in fața fanilor, pe rețelele de socializare!