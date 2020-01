Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman are parte de cateva zile de relaxare dupa ce in ultima perioada a trecut prin momente mai puțin placute pentru ea, dar și pentru fetița sa. Vedeta s-a separat de Marius Elisei, insa in vacanța cu fetița este și el prezent.

- Vedeta a facut un bilanț al acestui an, menționand ca marea ei durere este deteriorarea comunicarii cu tatal ei, Petre Roman, casatorit cu Silvia Chifiriuc, cu care are un baiețel. "Stand in spital și apoi in casa fara sa am vreo preocupare, am facut un bilanț! A fost un an bun. M-am transformat…

- Oana Roman a dezvaluit recent, ca ea și Marius Elisei s-au desparțit, insa nu au decis daca vor divorța sau nu. Vedeta recunoaște ca a trecut printr-o perioada grea și se simte epuizata, insa cu siguranța va depași momentul dificil din viața ei.„Am avut un sfarșit de an cu foarte multa treaba și cu…

- Oana Roman a anuntat, in urma cu o saptamana, spararea de sotul ei. Vedeta nu a precizat daca drumurile lor se vor desparti definitiv, sau daca este doar o perioada mai dificila pentru ei, insa, cert este ca in acest moment nu mai formeaza un cuplu.

- Este un Craciun atipic pentru Oana Roma. Dupa ce s-a separat de Marius Elisei, vedeta a realizat primul portret de familie – de data asta, in doi. Vedeta s-a pozat langa bradul de Craciun, doar cu fiica ei alaturi.

- Oana Roman a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a anunțat ca s-a separat de soțul sau, dupa șapte ani de mariaj. Vedeta a ținut sa precizeze care este, de fapt, relația dintre ea și Marius Elisei, dupa apariția zvonurilor de separare.

- Ce au facut parinții sai face și ea! Este vorba despre celebra Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman, care a anuntat separarea de sotul sau, Marius Elisei. Vedeta a precizat ca este vorba doar de o separare și nu despre un divorț.„Am ezitat de zeci de ori sa fac aceasta postare !…

- Oana Roman a știut mereu sa puna punctul pe „i” in viața ei și chiar daca nu au mers tot timpul lucrurile așa cum și-a dorit, a ținut capul sus și a mers mai departe, optimista și cu sufletul plin de iubire pentru persoana care a facut-o sa se simta cea mai implinita femeie: fiica ei, Isabela.