Stiri pe aceeasi tema

- Weekend-ul acesta, Oana Roman și Marius Elisei petrec, din nou, cateva zile impreuna, alaturi de fiica lor, Isabela. Cei doi foști soți au plecat intr-o mini vacanța, la Poiana Brașov. Escapada nu a fost lipsita de momente nu tocmai placute pentru fiica lui Petre Roman. Oana Roman și fostul ei partener,…

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut Paștele impreuna chiar daca au divorțat. Cei doi au dus-o pe fiica lor Isabela intr-o mica vacanța. In urma cu cateva zile, pe 29 aprilie, Oana Roman dezvaluia ca sarbatoarea Invierii o va petrece alaturi de cei dragi. Din planurile ei nu l-a exclus atunci pe…

- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere in Egipt, dar chiar in ultima zi de vacanța a avut parte de o intamplare nefericita. Vedeta a ajuns pe mana medicilor. Oana Roman a ales ca anul acesta sa-și sarbatoreasca ziua de naștere in Egipt, alaturi de fiica sa, Isabela, și de buna ei prietena, Vica…

- Vica Blochina și Oana Roman s-au impacat, dupa o perioada in care nu și-ai mai vorbit. Acum, cele doua se afla in Egipt, impreuna cu cei doi copii ai lor, Edan și Isabela. Inițial, Marius Elisei trebuia sa mearga alaturi de fosta lui soție și de fiica lor, insa acesta a refuzat excursia pe motiv ca…

- Zilele trecute, Oana Roman a povestit despre intalnirea pe care a avut, dupa mult timp, cu tatal ei, Petre Roman. Vedeta și fiica ei Isabela au petrecut cateva ore in compania bunicului, iar la scurt timp, fosta soție a lui Marius Elisei a și publicat imagini in mediul virttual. Acum, Petre Roman a…

- Oana Roman (44 de ani) pleaca iar in Egipt, de ziua ei, pe 13 aprilie. Pentru ca fiica ei, Isabela , și-ar dorit neaparat ca, de data aceasta, sa vina și tatal ei, Marius Elisei, cu ele in vacanța, Oana l-a sunat pe fostul soț sa-i propuna sa le insoțeasca. Din pacate, fiica lui Petre […] The post Oana…

- Oana Roman și fiica sa, Isa, se pregatesc sa plece intr-o noua vacanța ''ca fetele''. Vedeta de la Antena Stars le-a povestit fanilor ca micuța ei și-a dorit enorm ca și tatal sau sa le insoțeasca in vacanța, insa, din pacate, Marius Elisei a refuzat invitația fiicei sale.

- Oana Roman și Marius Elisei și-au sarbatorit fiica, pe Isabela, care a implinit 7 ani. Cei doi s-au afișat impreuna in acest weekend, la petrecerea Isabelei. Deși au divorțat in urma cu o saptamana, aceștia au lasat la o parte orice urma de orgoliu și au fost alaturi de fiica lor. „Inca e ziua ta iubirea…