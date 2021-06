Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman, in varsta de 45 de ani, și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu 7 ani, iar relația lor a fost greu incercata de-alungul timpului. In cele din urma, aceștia au divorțat și au o relație buna, de dragul fetiței lor, Isabela. Vedeta și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce…

- Oana Roman și Marius Elisei pare ca fac pași mari spre impacare, iar asta nu o spunem doar noi, ci faptul ca cei doi petrec tot mai mult timp impreuna in ultima perioada. Frumoasa vedeta de la Antena Stars a plecat la mare alaturi de fostul sau soț și micuța Isa și a impartașit totul cu fanii din mediul…

- Marius Elisei vrea sa se impace cu Oana Roman la patru luni de cand au semnat actele de divorț. Acesta a anunțat ca iși iubește fosta soție și ca aproape zilnic face gesturi de iubire ca sa-și demonstreze sentimentele. „La doua, trei zile ii ofer flori, pentru ca așa simt și pe langa asta merita sa……

- Aida Parascan (39 de ani), caștigatoarea celui de-al doilea sezon Master Chef, a pierdut a patra sarcina in luna a cincea. Dupa ce medicul care ii supraveghea sarcina a refuzat sa-i faca ecografia la ultimul control, Aida a apelat la alt doctor. Aida Parascan, aduce acuze medicului care i-a supravegheat…

- Oana Roman a facut o noua dezvaluire despre viața sa, despre ce a trait in urma cu fix șapte ani de zile. Vedeta a fost la un pas de moarte. Pe 1 mai 2014, Oana Roman a suferit o intervenție chirurgicala. Fiica ei avea doar doua luni pe atunci. Vedeta a povestit acum prin ce a trecut cu ani in urma…

- Oana Roman (44 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, vedeta de televiziune a dezvaluit care este relația dintre ea și fostul ei soț acum. In ce relații sunt Oana…

- Oana Roman este in culmea fericirii! Frumoasa vedeta de la Antena Stars iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Fiind foarte activa pe rețelele de socializare și-n același timp foarte atașata de fanii ei, fiica lui Petre Roman le-a dezvaluit acestora cu cine petrece acest eveniment dupa divorțul de…

- Oana Roman le-a facut o surpriza tuturor fanilor de pe rețelele de socializare. Melancolica, indragita vedeta de la Antena Stars a deschis sertarul cu amintiri și acolo a gasit unele de suflet. Astfel, fosta soție a lui Marius Elisei nu a stat pe ganduri și le-a impartașit internauților mai multe imagini…