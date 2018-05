Oana Roman și-a luat o piatra de pe inima. Mama ei și-a gasit un apartament in care nu va mai avea grija chiriei. Mioara Roman statea cu grija zilei de maine, dar acum nu mai are de ce sa-și faca probleme. Fosta soție a lui Petre Roman va putea trai liniștita intr-un apartament și asta cu ajutorul […] The post Oana Roman, in lacrimi la TV: „Nimeni nu m-a sunat sa ma intrebe daca mama e ok!” appeared first on Cancan.ro .