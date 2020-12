Este incontestabil faptul ca anul 2020 a fost un an greu pentru intreaga omenire. Cu toate astea, Oana Roman face parte dintre cei care au avut de suferit pe mai toate planurile, inclusiv in viața de familie. La sfarșit de an, vedeta a tras linie și a ajuns la concluzia ca experiențele traite anul acesta au facut-o mai puternica, deși avea ochii in lacrimi atunci cand spunea asta.