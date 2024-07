Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul care tocmai s-a incheiat, in celebra stațiune de pe litoralul romanesc, Costinești, a ajuns la final unul din cele mai mari festivaluri din Romania, „Beach Please”, eveniment inițiat de Selly. Dar, pe langa distracție au existat și multe controverse și scandaluri, printre și momentul de…

- Apariție controversata pe scena festivalului „Beach, Please” din Costinești. Andrew Tate a urcat pe scena, prezentat de rapperul French Montana. Influencerul acuzat de viol și trafic de persoane a dansat apoi pe ritmuri de manele.

- In ciuda entuziasmului publicului tanar, prezenta britanicului Andrew Tate pe scena Beach, Please! a declansat un val de comentarii la adresa organizatorilor si a festivalului de muzica urbana care s-a desfasurat zilele acestea la Costinesti.

- In weekend, in Costinești a avut loc unul dintre cele mai mari festivaluri din Romania. Festival Beach Please, organizat de cunoscutul vlogger Selly, pe numele sau real Andrei Șelaru a adus zeci de artiști internaționali pe scenele de pe litoral.Printre aceștia s-a numarat și rapperul american French…

- Andrew Tate a urcat pe scena festivalului Beach Please, desfașurat duminica in stațiunea Costinești, la invitația artistului de origine marocana, French Montana. Prezența lui Tate a generat reacții imparțite in randul publicului, majoritatea acestuia fiind formata din adolescenți. Intrarea lui Tate…

- Festivalul „Beach, Please!” a fost unul plin de surprize. Ieri, in ultima seara, publicul a avut parte de o noua prezența surpriza. Andrew Tate a fost urcat pe scena de artistul French Montana. Cum a fost primit de public milionarul și cum a comentat Selly acest moment considerat de unii ca fiind controversat.

- Babasha, manelistul huiduit pe scena concertului susținut de Coldplay, a cantat, sambata, la festivalul Beach Please! de la Costinești. El a facut senzație, publicul i-a fredonat melodiile, iar organizatorii i-au cerut sa urce din nou pe scena.

- Selly și Oana Roman, razboi pe Instagram. Ce au de imparțit! Anul trecut, Oana Roman l-a criticat public pe Selly pentru ca acesta emitea pareri despre sistemul educațional din Romania. Ea spunea atunci ca nu exista o baza solida pentru care mulți tineri il iau pe vlogger drept model și il asculta cand…