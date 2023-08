Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este distrusa de durere in aceste momente. Vedeta a pierdut un suflet drag ei, iar ea face fața cu greu acestei situații dificile. Din pacate, a murit chiar astazi! Iata ce a postat aceasta pe rețelele personale de socializare!

- Un caz dramatic a fost semnalat de un clujean iubitor de animale, care incearca acum salvarea unui cațel ramas orfan, dupa ce stapanul a murit. ”Am nevoie urgenta de ajutorul vostru. Avem un caine caruia i-a murit stapana acum 3 zile și nu mai are cine sa se ocupe de el, iar condițiile lui nu sunt…

- Coco Lee a fost o actrita si o cantareata de succes care s-a bucurat de popularitate mai ales in anii '90-2000. Cu toate acestea, suferea de o depresie care i-ar fi adus sfarsitul. Duminica, Coco Lee a incercat sa se sinucida si a ajuns de urgenta la spital insa nu si-a mai revenit din coma.Anuntul…

- Deși parea ca Oana Roman și Marius Elisei au facut pace și au ajuns la un numitor comun de dragul fiicei lor, lucrurile par sa se fi schimbat, daca e sa judecam dupa marturisile facute de vedeta de curand, moment in care da de ințeles ca s-a certat cu tatal Isabelei.

- Veste tragica de la Hollywood! Actorul Treat Williams a murit, luni dupa-masa, 12 iunie, in urma unui accident cu motocicleta personala. Vedeta a fost transportata de urgența, cu avionul, la cea mai apropiata instituție medicala, insa medicii nu i-au putut salva viața. Anunțul facut de agentul Barry…

- Priscilla Presley, fosta soție a legendarului artist Elvis Presley, a acceptat un compromis in legatura cu testamentul fiicei lor, Lisa Marie Presley, care a murit in ianuarie. Priscilla contestase testamentul in instanța pentru ca nu fusese inclusa in succesiune, a spus avocatul ei. Lisa Marie Presley,…

- Oana Roman a ajuns pe patul de spital, asta pentru ca vedeta a mers sa iși faca o intervenție. Oana Roman le-a marturisit fanilor de pe rețelele de socializare ca va fi mai puțin prezenta in urmatoarea perioada și a oferit toate detaliile despre procedura pe care a efectuat-o.