Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a luat publicul prin surprindere in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars cu o afirmație care duce cu gandul la o posibila impacare cu Marius Elisei. Vedeta a „scapat” bomba intr-un context neașteptat.

- Oana Roman a dezvaluit in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars cum a fost afectata fiica ei, dupa ce ea și Marius Elisei s-au desparțit. Vedeta a marturisit cum s-a schimbat in familia lor.

- Oana Roman a reușit sa-și vada visul implinit in anul 2019, atunci cand s-a mutat intr-o noua locuința, in apropierea Bucureștiului, unde a stat pana cu multe saptamani in urma alaturi de Marius Elisei! Vedeta și-a prezentat locuința in cadrul reality show-ului Mamici de pitici, cu lipici!

- Oana Roman le-a facut o dezvaluire cel puțin neașteptata fanilor pe rețelele de socializare! Vedeta a dat carțile pe fața și a vorbit despre ce o face cea mai fericita din lume! Este oare vorba despre o noua relație?

- Nu mai este un secret ca Oana Roman și Marius Elisei și-au spus ”adio” la finalul anului 2020. Cum, de altfel, nu este secret nici ca cei doi și-au petrecut pentru prima data sarbatorile de iarna separat. Declarațiile Oanei Roman despre desparțirea de tatal copilului ei. Vedeta a izbucnit in plans.…

- Documente referitoare la vaccinul impotriva covid-19 al aliantei Pfizer/BioNTech au fost piratate, potrivit laboratorului american, in atacul cibernetic de la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), care a anuntat o ancheta, fara sa prezinte elemente despre data anchetei sau posibilii autori, relateaza…

- Oana Roman și Pepe sunt prieteni de foarte mulți ani și vedeta nu ezita sa iși exprime admirația fața de talentul sau artistic. Recent, aceasta a postat un nou mesaj pe contul de socializare, care se pare, a enervat-o la culme pe fosta soție a lui Pepe, Oana Zavoranu. Aceasta a lansat un nou atac la…

- Oana Roman și Marius Elisei au fost invitați in cadrulemisiunii lui Catalin Maruța, de la Pro TV. Aceștia au acceptat provocarea „Spunețitot sau va ia gura foc”, unul dintre jocurile celebre din emisiune . Astfel,vedeta tv a facut dezvaluiri neașteptate in fața tuturor.Oana Roman și soțul ei au fost…