Stiri pe aceeasi tema

- Mioara Roman a ajuns din nou la spital, iar anunțul a fost facut chiar de fiica ei, Oana. Fosta soție a lui Petre Roman nu se simțea bine, astfel ca vedeta a decis sa o interneze pentru analize mai amanunțite. Mioara Roman, in varsta de 82 de ani, se confrunta cu mai multe probleme de sanatate. Oana…

- Momente grele pentru Gabriela Cristea! Celebra prezentatoare de televiziune a ajuns de urgența la spital cu una din fiice. Mezina familiei nu s-a simțit deloc bine chiar in ziua de Paște. Ce s-a intamplat cu micuța Iris Thea? Fanii moderatoarei s-au ingrijorat pentru ea. Vedeta a povestit totul in fața…

- Patrizia Paglieri, in varsta de 51 de ani, a dezvaluit recent ce intervenții estetice are. Fosta jurata de la MasterChef a recunoscut ca s-a lasat de multe ori pe mana medicului estetician. „Niciodata nu am ascuns faptul ca sunt o fana declarata a interventiilor estetice. De-a lungul timpului, mi-am…

- Cu toții știm ca traficul din Capitala este infernal, astfel ca mai multe vedete de la noi se plang de acest lucru. Oana Roman a rabufnit pe rețelele de socializare și le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare cu ce probleme s-a confruntat in trafic. Iata ce a marturisit vedeta!

- Adina Halas și-a ingrijorat fanii cu noile vești. Fosta concurenta de la ,Bravo, ai stil’ are probleme de sanatate chiar dupa terminarea show-ului de moda. De ce a avut aceasta nevoie dupa ce proiectul de la Kanal D a ajuns la final? „Vorbim despre sanatate”, marturisește aceasta. Ce se intampla cu…

- Otaniela, in lacrimi pe Instagram. Fosta concurenta a emisiunilor „Ferma vedetelor” și „Bravo Ai Stil: Celebrities” este una dintre cele mai indragite apariții din show-biz-ul romanesc. Este de o frumusețe rapitoare, iar carisma ei ii atrage ca un magnet pe cei din jur. Insa cu toate acestea, in spatele…

- Oana Roman a pterecut cateva zile la munte, impreuna cu familia, insa pe langa momentele de relaxare, vedeta a avut parte de intamplari care au afectat-o. Ea a povestit totul pe contul de socializare. „A fost un weekend dezastruos, nu pentru ca am fi cheltuit foarte mulți bani, ci pentru ca Isabela…

- Oana Roman a fost plecata la munte in weekend alaturi de fiica sa, insa aceasta a avut numai probleme. Vedeta le-a spus fanilor de pe Instagram ca a intampinat mai multe situații și ca nu au fost zile tocmai bune pentru ea.