- Separarea de soțul ei, Marius Elisei, pare ca i-a adus numai bine. Dupa ce a dat marea veste, a intrat in lenjerii. Oana Roman s-a pozat fara inhibiții, in pat. Imbracata sumar, fosta prezentatoare de televiziune și-a ”pus toți fanii in cap”. Oana Roman a pozat fara inhibiții, in pat Oana Roman a anunțat…

- Este un Craciun atipic pentru Oana Roma. Dupa ce s-a separat de Marius Elisei, vedeta a realizat primul portret de familie – de data asta, in doi. Vedeta s-a pozat langa bradul de Craciun, doar cu fiica ei alaturi.

- Nori negri s-au adunat din nou deasupra mariajului Oanei Roman cu Marius Elisei. Cei doi au mai trecut prin cateva episode tensionate si au fost la un pas de divort, dar cand toata lumea credea ca lucrurile s-au asezat, mai ales ca sotii s-au mutat intr-o casa noua si spatioasa, iata ca problemele in…

- Oana Roman a anuntat separarea de sotul sau, Marius Elisei. Vedeta a precizat ca este vorba doar de o separare și nu despre un divorț. „Am ezitat de zeci de ori sa fac aceasta postare ! Am scris o si...

- Oana Roman a știut mereu sa puna punctul pe „i” in viața ei și chiar daca nu au mers tot timpul lucrurile așa cum și-a dorit, a ținut capul sus și a mers mai departe, optimista și cu sufletul plin de iubire pentru persoana care a facut-o sa se simta cea mai implinita femeie: fiica ei, Isabela.