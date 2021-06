Stiri pe aceeasi tema

- Ieri era in culmea fericiri, azi are ochii in lacrimi din cauza oamenilor rai. Oana Roman trece de la extaz la agonie foarte repede, caci se pare ca rautatea oamenilor nu o lasa sa se bucure prea mult de lucrurile bune care se intampla in viața ei.

- Oana Roman a facut o noua achiziție de care este mandra foc. Vedeta s-a laudat recent pe rețelele de socializare ca și-a cumparat o mașina noua. Oana a facut un InstaStory in care a explicat ca, inițial, a luat mașina pentru a o testa, dat i-a placut atat de tare, incat a decis sa o cumpere. ”In nebunia…

- Oanei Roman se pare ca ii merge bine pe toate planurile, iar la un pas de marea impacare cu Marius Elisei vedeta a decis sa-și cumpere și o noua mașina. Iata cum arata bolidul pe care il va conduce vedeta.

- Oana Roman și Marius Elisei nu mai formeaza de luni bune un cuplu, dar fanii lor inca mai spera la impacare. Cu toate astea, niciunul din cei implicați nu doresc acest lucru, marturisind ca le este mai bine in aceasta formula. Cum a comentat fiica lui Petre Roman marturiile fostului soț despre depresie?…

- Fiica Oanei Roman a stat astazi alaturi de tatal ei, iar la plecarea Izabela a primit un cadou din partea lui Marius Elisei. Cum a reacționat Oana Roman atunci cand a vazut darul primit de micuța.

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au decis sa iși petreaca Paștele de anul acesta departe de casa. Cele doua au pornit la drum de dimineața și au plecat intr-o mica excursie prin țara, una dintre destinații fiind la mama vedetei. Alaturi de ele este și Marius Elisei, care nu putea lipsi de langa familia…

- Fosta garda de corp a lui Ion Ion Țiriac și a lui Fizz și-a facut apariția in ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite. Vizibil emoționant, Daniel Ciurlicaa izbucnit in lacrimi in fața celor trei jurați. Concurentul a pregatit pulpa de miel cu crutoane, sos de anșoa și capere. A trecut sau nu…

- Marius Elisei a decis sa iși mai acorde o șansa dupa casnicia nereușita cu Oana Roman. Dupa luni bune in care cei doi au anunțat ca vor sa divorțeze, fara ca insa sa prezinte și cauzele separarii, barbatul iși asuma faptul ca iubește din nou. Totuși, noua relație nu este pe placul mamei fiicei sale.