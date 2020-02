Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman anunța la finele anului trecut ca se desparte de Marius Elisei, soțul sau cu care are o fetița, pe nume Izabela, insa intre timp cei doi au cazut la pace și au petrecut sarbatorile impreuna, iar acest fapt se pare ca i-a apropiat din nou. Dupa ce Oana Roman a facut primele declarații despre…

- Oana Roman anunța in urma cu aproximativ o luna ca se desparte de Marius Elisei, soțul sau cu care are o fetița, pe nume Izabela, insa intre timp cei doi au cazut la pace și au petrecut sarbatorile impreuna, iar acest fapt se pare ca i-a apropiat din nou. Oana Roman și Marius Elisei anunțau ca se despart…

- Invitata in emisiunea lui Maruta de la Pro TV, Oana Roman a spus ca in 2019 s-au mai produs și alte separari in familia ei, respectiv de tatal și sora ei vitrega, Catinca Roman. Fiica lui Petre Roman spune ca singurele rude ale ei de sange sunt fiica și mama ei, explicand ca de ceva timp nu mai vorbește…

- Oana Roman a precizat ca nu este vorba de inselat, ci doar de nepotrivire de caracter. Oana Roman a rabufnit la adresa celebrului ei tata: "A uitat de mine anul asta. Si de ziua Isei, si de ziua mea si mai ales de Craciun" "S-au intamplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile,…

- Oana Roman anunța in urma cu aproximativ o luna ca se desparte de Marius Elisei, soțul sau cu care are o fetița, pe nume Izabela, insa intre timp cei doi au cazut la pace și au petrecut Sarbatorile impreuna. Oana Roman a susținut ca este vorba doar de o desparțire și nicidecum de divorț, iar acum a…

- In urma cu mai bine de o luna, Oana Roman a anunțat ca se desparte de soțul ei. Cu toate astea, cei doi au ales sa petreaca sarbatorile de iarna impreuna, așa cum și-a dorit și fetița lor, Izabela.Acum, vedeta face marturisiri impresionante despre familia ei și despre plecarea lui Marius Elisei de acasa.…

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut inceputul de an la munte, alaturi de fiica lor. Cei trei s-au relaxat, dupa ce in urma cu mai bine de o saptamana, Izabela a ajuns la spital, din cauza unei raceli puernice. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, care a starnit reacții neașteptate…