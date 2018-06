Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a suferit o intervenție chirurgicala in urma cu doua saptamani, iar marți vedeta a mers sa-și scoata firele. Oana Roman și-a anunțat fanii de pe o reșea de socializare ce a facut la doua saptamani dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala la nivelul unuia dintre brațe. Vedeta a mers la…

- Oana Roman și-a luat o piatra de pe inima. Mama ei și-a gasit un apartament in care nu va mai avea grija chiriei. Mioara Roman statea cu grija zilei de maine, dar acum nu mai are de ce sa-și faca probleme. Fosta soție a lui Petre Roman va putea trai liniștita intr-un apartament și asta cu ajutorul […]…

- Oana Roman le-a marturisit fanilor ca a fost nevoita sa ajunga din nou la spital, de data asta insa nu cu o problema grava. Ea a facut o intervenție care nu a necesitat anestezie totala. Vedeta a marturisit ca a avut emoții, dar totul a decurs cu bine. Oana Roman nu a dezvaluit despre ce […] The post…

- Oana Roman a ajuns pe mana medicilor. Vedeta a mers la o clinica privata. Oana Roman și-a anunțat prietenii din mediul virtual ca a mers la o clinica privata din Capitala, pentru o intervenție. Vedeta a marturisit ca a avut emoții, dar totul a decurs cu bine. Oana Roman nu a dezvaluit despre ce intervenție…

- Oana Roman a avut joi, 17 aprilie, o noua ediție a emisiunii pe care o prezinta live la revista Viva. Vedeta a luat in discuție cele mai tari evenimente care au avut loc in ultima vreme. Ca in fiecare joi, Oana Roman a fost prezenta la live-ul pe care il are la revista Viva. Fiica fostului premier…

- Cristina Spatar vine impreuna cu cei doi copii ai sai, Aida (5 ani) și Albert (8 ani), joi, 19 aprilie, de la ora 20.00, intr-o noua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși. Iar copiii vor dezvalui, cu acest prilej, cateva obiceiuri ciudate și nostime de-ale mamei lor

- Anca Lungu a decis sa paraseasca Romania și sa se mute la Monte Carlo, impreuna cu noul ei iubit, pe care il va face tata in curand. Vedeta și-a luat ramas bun de echipa Antenei 1, unde a activat timp de 15 ani și a plecat in Franța. Satena s-a afisat la bratul noului ei […] The post Prima imagine cu…

- Oana Roman a fost batuta. Vedeta a facut dezvaluiri din copilaria sa. Mama ei, Mioara Roman, a atins-o o singura data cu o palma, potrivit viva.ro. Oana nu a uitat acele momente si le-a rememorat in emisiunea online „Oana punct Roman”. Pe cand avea cinci sau sase ani, Oana Roman a avut un comportament…