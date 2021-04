Stiri pe aceeasi tema

- Viața nu a fost mereu roz pentru Oana Roman. Fiica lui Petre Roman a recunoscut ca s-a confruntat cu depresia inca de la varsta de 13 ani. Invitata la podcastul lui Mihai Morar, vedeta, acum in varsta de 44 de ani, și-a deschis sufletul și a povestit despre traumele din copilarie, noteaza click.ro.…

- Autoritațile iau in calcul intrarea in carantina a municipiului București, dupa ce rata de infectare se apropie de 6 la mia de locuitori. Numarul cazurilor noi de COVID-19 in Romania se menține ridicat, la fel și cel al persoanelor care ajuns la secțiile ATI. Din acest motiv autoritațile se gandesc…

- In urma cu cateva zile, Oana Roman și Marius Elisei au organizat o super petrecere pentru fiica lor Isabela, care a implinit 7 ani. Vedeta TV a povestit pe rețelele de socializare cat este de dezamagita ca bunicii fetiței au uitat de ziua ei. Chiar daca au divorțat, Oana Roman și Marius Elisei au decis…

- Toata Romania e in pandemie, dar Vali Vijelie știe cum sa-și traiasca viața. Cantarețul a mers intr-o vacanța de vis in Zanzibar, iar la Xtra Night Show a facut primele declarații despre cea mai tare experiența din viața sa.

- Oana Roman a depus actele de divorț, dupa ce Marius Elisei a plecat de acasa in urma cu o luna. Se pare ca intre cei doi nu mai este cale de impacare și nu vor mai forma un cuplu. Cu toate astea insa, vedeta susține ca ea și soțul ei au o relație buna, iar acesta o ajuta ori de cate ori are nevoie,…

- Petre Roman și Silvia Chifiriuc traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de un deceniu. Inainte Silviei a fost insa Mioara, femeia care i-a fost alaturi 33 de ani și i-a daruit o fiica, pe Oana Roman.

- Cu toții il știm pe Adrian Petrache, concurentul care a facut ravagii la X Factor, insa puțini știu ce condiții de trai duce. Nepotul lui Florin Salam și-a prezentat locuința modesta la Xtra Night Show.

- Oana Roman este o femeie care a trecut prin multe incecari de-a lungul vieții, dar se pare ca teama ei cea mai mare este cat se poate de comuna. Fiica lui Petre Roman a dezvaluit ce o sperie cel mai mult și ce fobii are.