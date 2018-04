Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este una dintre vedetele care au fost prezente la inmormantarea Ionelei Prodan și a apreciat-o pe Anamaria pentru felul in care a organizat totul. Vedeta a mai marturisit ca peste cateva zile, impresara și sora ei o sa-i simta lipsa cel mai tare mamei lor, cand o sa realizeze cu adevarat…

- Durere fara margini, joi (19 aprilie), ziua in care a fost condusa pe ultimul drum Ionela Prodan. Inmormantarea a fost organizata de Anamaria, care a vrut ca mama ei sa plece dintre noi ca o regina. La slujba, au fost și momente artistice. Mai mulți interpreți au cantat doine de ramas bun. In biserica,…

- Zi trista pentru Anamariei Prodan, dupa ce mama ei, Ionela Prodan, s-a stins din viața, luni seara, la spitalul Elias din Capitala. Atat familia, prietenii, cat și fanii sunt prezenți la capela cimitirului Bellu, pentru a o conduce pe ultimul drum pe marea artista. (Afla aici cum poți caștiga și tu…

- Spiritele s-au incins la capela Cimitirului Bellu. Anamaria Prodan a incercat sa detensioneze situatia. Cu toate ca ideea a fost aceea de a da de pomana in numele regretatei Ionela Prodan, fiica cantaretei a fost nevoita sa treaca printr-o situatie stanjenitoare. In urma cu putin timp, Anamaria Prodan…

- Anamaria Prodan a avut grija sa pregateasca in detaliu toate cele necesare pentru inmormantarea mamei sale, astfel incat oamenii care vin sa ii aduca un ultim omagiu sa isi aduca aminte de Ionela Prodan cu drag, tot timpul. In aceste momente, se instaleaza un videoproiector in fata capelei unde este…

- Citește și: Anca, fiica Ionelei Prodan, a ajuns langa sicriul cu trupul neinsuflețit al mamei sale. Scene extrem de dureroase au urmat La slujba de inmormantare, vor fi opt preoți, care vor oficia ceremonia. Pomana artistei va fi la un restaurant de lux, unde sunt așteptați sa vina in jur de 200 de…

- Este durere mare printre rudele și apropiații Monicai Buliga și ai celor doi copii ai acesteia. Victimele crimei din Brașov urmeaza sa fie inmormantate maine, iar gestul șocant al lui Florin Buliga l-a cutremurat și pe preotul care va oficia slujba.

- O batrana de 73 de ani și-a gasit sfarșitul in timpul slujbei religioase ținuta in biserica de la Oprișița. Deși preotul și ceilalți enoriași au intervenit, femeia nu a mai putut fi salvata, echipajul medical al ambulanței sosita la fața locului constatand decesul. Slujba incheiata dramatic la biserica…