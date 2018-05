Stiri pe aceeasi tema

- Distrac:ie la maximum, opulen:E cat incape, o mul:ime de vedete pe metru pEtrat "i elegan:E la fiecare pas! }n acest weekend, Liviu Varciu "i frumoasa lui iubitE, Anda CElin au dat o petrecere de zile mari cu ocazia cre"tinErii feti:ei lor, Anastasia Maria.

- Peste 500 de persoane, majoritatea tineri au participat, marti, la deschiderea manifestarii "Zilele Maramuresului - Haida, hai in Maramures"(8-13 mai, editia a -IV-a), eveniment organizat de Consiliul Judetean Maramures. Tinerii,imbracati in costume populare, unii dintre ei membri ai unor ansambluri…

- Tinerii au inceput sa se certe in fata colegilor si a profesorului, iar disputa verbala a degenerat in violenta. Potrivit unei informari a Inspectoratului de Jandarmi Prahova, o patrula a Jandarmeriei care se afla in zona unitatii de invatamant a intervenit, la solicitarea unui profesor. Cand…

- Zeci de militari s-au alaturat acțiunii de protest din Armenia, care se desfașoara timp de 11 zile. Acest lucru este raportat de Radio Liberty. Tinerii în uniforme militare au luat parte la marșul din Erevan, precum și un ofițer în rang de colonel-locotenent. Toți au purtat în…

- Iar condițiile de munca nu mai sunt cele de acum 20 de ani și salariile pot depasi 5.000 de lei in plin sezon. Ca sa-i convinga pe tineri sa lucreze pamantul din cabina moderna a tractorului, angajatorii le ofera cursuri de pregatire, cazare și masa. Acum 30 de ani, scolile de tractoristi erau mandria…

- Tinerii retinuti ieri in timpul mintingului unionist voiau sa atace participantii proromani. Unii dintre cei 21 de provocatori recunosc ca se indreptau spre multimea adunata in Piata Marii Adunari Nationale pentru a provoca haos.

- Andrei Gheorghe, incinerat la Crematoriul ”Vitan Barzești”, sambata, 24 martie. Moment trist pentru familia și prietenii omului de radio, care astazi iși vor lua ramas bun pentru totdeauna de la acesta. Dupa trei zile in care a fost ținut in frigiderul IML ”Mina Minovici”, trupul lui Andrei Gheorghe…