Stiri pe aceeasi tema

- Adelina a povestit care este viața familiei Chivu in Italia, țara care a intrat in carantina. ”Adelina si Cristi Chivu locuiesc in Milano, unde, in plina carantina, e cea mai grava situatie. Adelina mi-a povestit cum traiesc ei zilele acestea, care e atmosfera pe strazile milaneze, ce ii sperie,…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, afirma ca scenariul 2 luat in calcul referitor la COVID 19 reprezinta "o faza de transmitere sporadica in comunitate" si in momentul de fata Romania este "departe de ceea ce se intampla in Italia, Germania, Franta sau Spania". "Deci suntem…

- Ucraina a confirmat primul caz de coronavirus. Ministrul ucrainean al Sanatatii, Ihor Kuzin, a anuntat ca este vorba despre un barbat care a fost spitalizat in Cernauti, dupa ce a venit din Italia si a trecut prin Romania. Este vorba despre primu caz confirmat in Ucraina. Potrivit ministrului ucrainean…

- In plina epidemie de coronavirus, Oana Roman nu are nicio frica. Și-a luat fetița și soțul și s-au imbarcat in avion, direct cu destinația Italia, acolo unde peste 300 de persoane sunt infectate de virusul ucigaș din China.

- Laurette a sosit in Romania, dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus in Italia. Vedeta a povestit despre panica instalata pe aeroporturi din cauza virusului. Dupa cateva ore de zbor, mulatra a ajuns in Romania. Pe aeroport a acordat un scurt interviu pentru Antena Stars, despre drama pe care a trait-o…

- Laurette a fost prinsa de virusul ucigas in Italia. De teama, vedeta s-a intors in Romania cu primul avion, insa a avut parte de momente de groaza, atat pe aeroportul din Italia, cat si atunci cand a ajuns in Bucuresti.

- In timp ce mulți romani dau bir cu fugiții și iși anuleaza in masa calatoriile in Italia, focarul epidemiei de coronavirus in Romania, Oana Roman merge inainte fara nicio teama. Vedeta pleaca in vacanța peste hotare și nu are absolut nicio frica, considerand ca singurul pericol real este isteria generala…

- In fotografie, AnaMaria Prodan apare zambitoare in in bratele unui barbat, care nu este Laurentiu Reghecampf. Din pacate, sotul acesteia nu a putut fi prezent la evenimentul de familie datorita antrenamentelor la care trebuie sa fie prezent in Emiratele Unite. Cu toate acestea, AnaMaria Prodan…