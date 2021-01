Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica și lacrimi pentru Oana Roman! Mama ei s-a simțit foarte rau și a ajuns, de urgența la spital. Vedeta nu a putut fi langa ea, deoarece sitiațian pandemiei nu i-a permis acest lucru. Dupa ce au contactat-o medicii, ea a dat primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre…

- Oana Roman are probleme de sanatate vizibile. Vedeta spus tot adevarul despre drama prin care trece. Oana Roman este o persoana foarte cunoscuta și iubita, insa puțini sunt aceia care cunosc cu ce problema de sanatate se confrunta. Ce a pațit fiica fostului premier Petre Roman, vedeți in articolul de…

- Moment emoționat in platoul emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”. Ramona Olaru a vorbit la telefon cu mama ei, a carei zi de naștere este astazi. „Deși știam ca azi trebuie sa mergi la medic pentru ca ai mai multe probleme, am vrut sa-ți fac o surpriza speciala”, a spus Ramona cu ochii in lacrimi.

- Cu o experienta de aproape trei decenii in televiziune, Andreea Marin a izbucnit in plans, la TV. Ce spune vedeta de la TVR despre momentul care a emotionat-o atat de mult?! Andreea Marin nu s-a mai putut abtine si a izbucnit in plans Desi are o experienta de 27 de ani in fata camerelor si […] The post…

- Oana Roman și-a pus fanii de pe rețelele de socializare pe ganduri. Vedeta le-a povestit printr-o postare ca a plans, insa nu oricum, ci in hohote. Totodata, soția lui Marius Elisei le-a dezvaluit internauților și motivul!

- „Ce se intampla cu Oana Lis?”. Aceasta este intrebarea care staruie pe buzele admiratorilor, dupa ce vedeta a postat un mesaj controversat pe Internet, prin care a dat de ințeles ca trece prin clipe foarte grele. Iata despre ce este vorba!

- Scandalul dintre Cristina Pana și soțul sau este pe departe de a se incheia. Vedeta a izbucnit in lacrimi in platou la ”Xtra Night Show” și spune ca fostul soț nu vrea sa plateasca pensie alimentara fiicei sale! Ce alte acuzații grave aduce la adresa barbatului?