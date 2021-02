Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu a avut parte de un Valentine’s Day trist, pe care l-a petrecut in lacrimi. Uite ce a pațit vedeta! Valentine’s Day a fost o zi trista pentru Adelina Pestrițu. Vedeta și-a pierdut cațelușa la care ținea foarte mult și pe care o avea de 11 ani. Patrupedul vedetei a murit. „Nu sunt pregatita…

- Oana Roman le-a raspuns internauților clar și raspicat. In urma carei acuzații a izbucnit fosta prezentatoare de televiziune? Vedetei nu i-a venit sa creada ce i-a scris unul din urmaritorii sai de pe rețelele de socializare. Oana Roman a izucnit nervos dupa o acuzație din partea unui fan Rețelele de…

- Oana Roman a facut un anunț uimitor pe Internet, la scurt timp dupa ce a dezvaluit ca ea și inca soțul ei, Marius Elisei, s-au desparțit și ca vor ajunge la divorț! Vedeta la de la Antena Stars a marturisit ca vrea sa se mute din țara, departe de Romania! Iata unde și-ar dori sa locuiasca in viitor,…

- Oana Roman a aparut pe micul ecran, in cadrul unei emisiuni TV, cu ochii in lacrimi, lucru cauzat de problemele de sanatate cu care se confrunta mama sa. Vedeta nu poate inca accepta realitate dura care a transformat-o pe cea care a adus-o pe lume intr-un alt om.

- Este incontestabil faptul ca anul 2020 a fost un an greu pentru intreaga omenire. Cu toate astea, Oana Roman face parte dintre cei care au avut de suferit pe mai toate planurile, inclusiv in viața de familie. La sfarșit de an, vedeta a tras linie și a ajuns la concluzia ca experiențele traite anul acesta…

- Spera oare Oana Roman la o impacare cu Marius Elisei, la cateva zile dupa ce a anunțat ca s-au desparțit? Vedeta i-a facut pe fani sa se gandeasca la acest lucru printr-un gest controversat, chiar de pe rețelele de socializare!

- Momente de groaza pentru familia lui Lili Sandu! Vedeta a fost internata de urgența la spital impreuna cu fiul ei, dupa ce acesta s-a simțit foarte rau. Artista a explicat pe rețelele de socializare ce s-a intamplat cu micuțul Thomas Jay.

- Carmen Grebenișan e tot timpul cu zambetul pe buze, insa puțini știu ca vedeta a traversat o perioada grea peste care nu poate trece nici in prezent. De 10 ani parinții sai au plecat din țara, iar ea a fost nevoita sa se descurce singura. A izbucnit in lacrimi intr-o emisiune TV!