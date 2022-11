Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, au inceput pregatirile de Craciun la Casa Alba. In acest fel, familia Biden a ales deja pomul de sarbatori de anul acesta. Bradul va fi unul de culoare verde albastrui. Pomul va avea o greutate de o tona. Mai mult de atat, acesta face parte dintr-o specie rara de brad, asta pentru…

- Magia sarbatorilor se simte deja in casele vedetelor, chiar daca ne desparte mai bine de o luna pana la Craciun. Carmen de la Salciua este printre cei care au impodobit deja bradul, iar fanii au fost curioși sa afle de ce a luat aceasta decizie atat de devreme. Artista a oferit raspunsul pe rețelele…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Fuego a marturisitca și-a impodobit bradul. Din ce motiv a inceput indragitul artist sa se pregateasca pentru Craciun din luna noiembrie? Cantarețul are planuri mari pentru sarbatori. Iata ce a dezvaluit.

- Finalul de an este foarte aglomerat pentru Paul Surugiu (46 de ani). Artistul lucreaza foarte intens in aceasta perioada, nu doar pentru concertele pe care le pregateste pentru Craciun, ci si pentru filmarile editiilor speciale de sarbatoare pe care le realizeaza la Televiziunea Romana. Pentru ca ii…

- UNTOLD Universe aduce magia sarbatorilor de iarna in București. Organizatorii festivalurilor Neversea și UNTOLD pregatesc in colaborare cu Primaria Sec-torului 6, in parcul Drumul Taberei, cel mai mare parc tematic de Craciun din Capitala. In perioada 25 noiembrie – 27 decembrie, parcul se va trasforma…

- O vedeta de la noi a inceput deja sa impodobeasca bradul deși mai este ceva pana cand vom intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Intr-un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a spus care este motivul dureros pentru care iși decoreaza casa cu doua luni inainte de Craciun.

- Papa Francisc a declarat miercuri ca Dumnezeu nu indruma religiile spre razboi, o critica implicita la adresa patriarhului ortodox rus Kirill, care sustine invazia Rusiei in Ucraina.Papa Francisc, aflat in vizita in Kazahstan, a declarat miercuri ca Dumnezeu nu indruma religiile spre razboi, o critica…