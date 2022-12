Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Alina Pușcaș și-a ingrijorat fanii, dupa ce s-a fotografiat cu perfuzia la mana. Ulterior, prezentatoarea Te cunosc de undeva le-a povestit urmaritorilor de pe Instagram ce a pațit, iar astazi le-a marturisit fanilor ca se simte mai bine.

- In urma cu aproximativ doua luni, Mioara Roman a suferit o operație chirurgicala destul de complicata. Oana Roman a oferit noi detalii despre starea de sanatate a mamei ei. Cum se simte in aceste momente. Vedeta a postat și cateva imagini.

- Oana Roman a impartașit in mediul online o imagine induioșatoare de familiei, dupa ce ea și fiica ei, Isabela, au mers sa ii faca o vizita Mioarei Roman. Fiica lui Petre Roman a punctat ca este recunoscatoare pentru modul in care mama ei arata in ultima perioada. Iata imaginea!

- Mioara Roman, in varsta de 82 de ani, se confrunta de cațiva ani cu grave probleme de sanatate. Oana Roman se preocupa zilnic de starea mamei, pe care recent a internat-o intr-un nou centru de recuperare. Pentru Click , vedeta a explicat cum decurge tratamentul. In urma cu aproximativ o luna de zile,…

- Oana și Catinca Roman au oferit un interviu, la dublu, pentru Antena Stars. Cele doua surori au spus cum se susțin reciproc, și cum iși sunt alaturi in clipele grele. Catinca Roman a vorbit și despre moartea tatalui sau, iar Oana Roman a oferit detalii despre starea de sanatate a mamei lor, Mioara Roman,…

- Oana Roman și mama ei, Mioara Roman au trecut recent printr-o perioada dificila, dupa ce aceasta din urma a suferit o intervenție chirurgicala. In urma operației, vedeta TV a dezvaluit ca mama ei se afla in perioada de recuperare, explicand și care este starea sa de sanatate din prezent.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Stephan Pelger a vorbit despre starea de sanatate a mamei sale. Celebrul designer a precizat ca mama lui se afla in Germania, iar acolo este ingrijita foarte bine. Iata ce a mai declarat!