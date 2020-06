Casă inundată, la Zărneşti

O gospodărie şi un subsol sunt inundate, la Zărneşti, pe strada Branului. Potrivit purtătorului de cuvânt al I.S.U. maior Sfrrja, se deplasează o autospecială si o motopompa pentru evacuarea apei.