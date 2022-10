Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a vorbit despre o perioada mai dificila din viața ei. Vedeta a reușit sa treaca peste toate cu sprijinul partenerului ei de viața. Cat de mult a ajutat-o Dinu Maxer pe soția lui in acele momente.

- Haterii Oanei Roman nu iau pauze. Vedeta a ajuns sa primeasca mesaje de la ei și pe mail, iar uunuii a ajuns sa se laude cu isprava lor in comentarii, pe rețelele de socializare. Fiica lui Petre Roman este pregatita sa-și faca dreptate și le-a subliniat internauților in cauza ca ceea ce fac este, de…

- Oana Roman vrea sa ia masuri in ceea ce privește problemele cu care se confrunta, astfel ca a luat decizia de a cere ajutor specializat, și anume unui terapeut. Perioada grea din viața ei și-a spus cuvantul in ceea ce o privește, așadar, Oana a decis ca este momentul sa iși revina emoțional.

- Oana Roman a slabit din 2019 pana acum aproximativ 25 de kilograme. Vedeta a povestit pe Instagram, acolo unde are peste 250.000 de urmaritori, despre intre procesul, tratamentele pe care le-a facut, dar și despre dieta pe care o urmeaza. In varsta de 46 de ani, Oana Roman a slabit fara sa faca sport,…

- Oana Roman a slabit fara sa mearga la sala de fitness, asta deoarece medicii i-au interzis sa faca sport. Vedeta a reușit sa elimine, in ultima perioada, aproape 25 de kilograme. Iata ce a declarat fosta prezentatoare TV!

- Beția alunga pe Duhul Sfant. Ne intreaba Sfantul Vasile cel Mare: „Știi oare cine este Cel pe Care ai sa-L primești cand te impartașești? Este Cel Care ne-a fagaduit: „Eu și Tatal Meu vom veni la el și la el vom locui” (Ioan 14, 23). Pentru ce I-o iei inainte cu beția și inchizi intrarea […]

- Marius Elisei s-a plans pe rețelele de socializare ca a ramas fara cheie la casa și a fost nevoit sa aștepte in fața ușii alaturi de fiica lui. Oana Roman declara recent ca exista probleme in cuplul lor. Pe contul sau de Facebook, Marius Elisei a postat un mesaj dur in care spune ca a ramas fara chei…

- Mirela Vaida și-a propus sa slabeasca pana la vacanța cateva kilograme. In doar o saptamana, prezentatoarea de la „Acces Direct” a dat jos 3 kilograme. In curand, Mirela Vaida va pleca in vacanța alaturi de familia ei și iși dorește sa arate cat mai bine in costum de baie. Vedeta a inceput dieta și…