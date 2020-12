Stiri pe aceeasi tema

- Acuzata de multe ori ca a apelat la medicii esteticieni pentru a-si modifica chipul, sotia lui Ștefan Banica jr. a spus adevarul. Lavinia Pirva s-a operat si a explicat ce interventie a facut. Lavinia Pirva a recunoscut ca a apelat la interventii estetice Lavinia Pirva s-a operat si a recunoscut totul…

- In 2001 s-a descoperit prima fosila a lui Sahelanthropus tchadensis. De atunci a fost adesea citat ca fiind cel mai vechi stramoș cunoscut al nostru. Analiza inițiala a sugerat ca Sahelanthropus mergea in mod regulat in poziție verticala și avea o combinație de trasaturi asemanatoare maimuței și omului.…

- Ce mai conteaza daca e pandemie sau nu? Pentru soția lui Viorel Moldovan nu mai conteaza nimic atunci cand vine vorba de cei dragi! Și cand ne referim la cei dragi, automat vorbim și despre... caini! Cum a fost surprinsa și ce a facut imediat dupa soția celebrului antrenor? Imagini de senzație surprinse…

- Oana Roman nu a mai suportat și a rabufnit pe rețelele de socializare! Frumoasa vedeta a fost acuzata de faptul ca și-ar ascunde gușa și falcile, lucru pe care l-a dovedit ca nu este adevarat. Soția lui Marius Elisei nu a stat pe ganduri și s-a afișat complet nemachiata pentru a demonstra asta, adresandu-le…

- Oana Roman a povestit pentru Click! cum a reușit sa slabeasca, dar și cum definește relația cu soțul ei, Marius Elisei. "E simplu, am inceput in noiembrie anul trecut o colaborare cu o clinica din Ploiești pentru a face proceduri de remodelare corporala cu niște aparate extrem de performante,…

- Baiețelul de numai 6 ani canta la pian cu o virtuozitate care ii depașește varsta și fara nicio urma de trac participa la concursuri. Corespondenta noastra, Mihaela Antoche, va face cunoștința cu el.

- Oana Roman și Marius Elisei sunt impreuna de aproape 6 ani. Casnicia lor nu a fost scutita de probleme, ba mai mult, la un moment dat s-a spus ca vor divorța. De altfel, vedeta nu și-a negat niciodata micile conflicte și a vorbit intotdeauna deschis despre relația cu soțul ei. Cei doi au fost impreuna…

- Klaus Iohannis nu a mers impreuna cu soția Carmen Iohannis la vot, in ziua alegerilor locale. Aceasta a votat in Sibiu, la cateva ore dupa ce șeful statului a votat la București. A venit singura, nu a dat declarații, dar ținuta sa a facut furori. Carmen Iohannis, singura la vot, in Sibiu. Nu a facut…