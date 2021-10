Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a fost extrem de deranjata dupa ce a fost acuzata ca lucreaza ilegal. Fiica lui Petre Roman a marturisit ca platește taxe și impozite pentru tot ceea ce face. Vedeta incearca sa ignore pe cat posibil rautațile care se spun la adresa ei. Marius Elisei și Oana Roman au impreuna un site cu haine,…

- Are un trup de invidiat și nu se sfiește sa il arate public ori de cate ori are ocazia. Anna Lesko este cunoscuta pentru aparițiile sale de-a dreptul incendiare, insa, in ultima vreme, internauții au inceput sa o critice cat se poate de dur. Anna Lesko nu a mai putut rezista și a rabufnit pe rețelele…

- Chiar daca recent s-a confruntat cu probleme de sanatate, Oana Roman muncește zi de zi la renovarea gradinii alaturi de Marius Elisei. Nu le este ușor, insa iși doresc sa aiba o curte perfecta și moderna. In urma cu cateva saptamani, Oana Roman a anunțat pe rețelele de socializare ca incepe renovarea…

- Andreea Balan se afla din nou in vacanța, alaturi de iubitul ei, Tiberiu Argint. De data aceasta, cei doi au ales Grecia ca destinație, iar artista pare mai fericita ca oricand. La scurt timp dupa ce a postat imagini pe Instagram, fanii au taxat-o imediat, dupa ce au observat ca iubitul vedetei nu apare…

- Starea de sanatate a Mioarei Roman nu este una tocmai buna, iar cea care se preocupa cel mai mult este Oana Roman. Vedeta le-a marturisit fanilor de pe contul de socializare, despre momentele grele prin care trece. „M-am gandit și m-am agitat foarte mult pentru a gasi soluții pentru ca mama sa fie…

- Oana Roman a povestit pe pagina sa de Instagram ce se intampla de fapt pe data de 24 septembrie, atunci cand se zvonea ca s-ar casatorii cu Marius Elisei. Vedeta a ținut sa spuna cum stau lucrurile.

- Oana Roman trece prin clipe foarte dificile, iar asta pentru ca mama ei nu se simte deloc bine. Vedeta a vorbit despre ce se intampla acum in viața lor și ce urmeaza sa faca. Oana Roman, distrusa de durere. Mesajul transmis cu ochii in lacrimi despre mama ei Obosita, Oana Roman a aparut pe Instagram,…

- Delia a vorbit deschis pe Insta Stories despre felul in care sunt tratate persoanele publice, inclusiv artiștii și despre cum publicul are impresia ca vedetele sunt datoare cu niște explicații. Frumoasa cantareața a dorit sa clarifice niște aspect importante.