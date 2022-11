Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a facut publica situația dezamagitoare dintre ea și o tanara pe care a promovat-o in trecut. Vedeta a marturisit ca persoana in cauza i-ar fi dat block pe Instagram, dupa ce ea i-a spus ceva ce nu era in regula cu instrumentele pentru InstaStory pe care le creeaza.

- Oana Roman se mandrește cu podoaba sa capilara, dupa ce a urmat un tratament care i-a regenerat parul. Fiica lui Petre Roman a fost țina comentariilor rautacioase cand i-a cazut paul din cauza unor probleme.In ultima perioada, Oana Roman a dedicat mai multa atenție podoabei capilare, astfel ca a descoperit…

- Oana Roman și Marius Elisei sunt impreuna de aproape 10 ani, iar de-a lungul timpului relația lor a avut parte de multe urcușuri și coborașuri. Vedeta nu s-a sfiit niciodata sa admita faptul ca are probleme cu mariajul, insa au continuat sa lupte pentru familia lor. Recent, aceasta a transmis un mesaj…

- Oana Roman a anunțat prin intermediul unei postari pe Instagram ca in aceasta perioada nu iși mai dorește nici sa acorde interviuri, nici sa mai apara la TV. Vedeta trece printr-o perioada dificila dupa ce Mioara Roman, mama ei, a fost operata. „Nu sunt intr-o perioada in care imi doresc sa vorbesc…

- Oana Roman a atras atenția cu discuția recenta pe care a avut-o cu fanii ei pe rețelele de socializare. Vedeta a fost criticata ca nu pastreaza curațenia in casa, la doar o zi de cand a facut ordine, transmite Spynews . Vedeta a rabufnit, și a explicat ce se intampla in casa ei. Vedeta a postat recent…

- Dupa ce au divorțat, Oana Roman și Marius Elisei s-au gandit sa-și mai dea o șansa și sa se recasatoreasca. Cu toate acestea, cei doi au decis sa nu mai faca acest pas in relație, iar vedeta a marturisit care este motivul.

- Anamara Ferentz și Supai, iubitul american, traiesc de mai bine de un an o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi locuiesc la ferma barbatului, in Oregon, alaturi de cei 7 acopii ai acestuia. Recent, vedeta și-a surprins fani cu imagini alaturi de trei dintre copiii iubitului ei. Aceștia au decis sa…

- Oana Roman și-a ingrijorat prietenii virtuali dupa ce a aparut cu lacrimi in ochi pe contul de Instagram. Vedeta le-a povestit internauților despre starea de sanatate a mamei sale, Mioara Roman, dupa accidentarea serioasa prin care a trecut.