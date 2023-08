Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal pare sa se iveasca in showbiz-ul romanesc, de aceasta data avandu-i in prim plan pe Oana Roman si Selly. Vedeta este extrem de revoltata și nu ințelege cum o parte dintre tineri il pot considera pe vlogger un exemplu de urmat. Iata ce vorbe dure a spus la adresa lui. Oana Roman, […] The…

- Oana Roman este o femeie implinita, dar cea mai mare satisfacție i-o aduce zi de zi fiica ei. Vedeta și Isabela au o relație minunata și mama ei ii face toate poftele. Nu uita, insa, sa fie și stricta atunci cand este cazul și are grija sa ii impuna reguli acesteia, pentru a se asigura […] The post…

- Oana Roman trece prin momente indurerate și a ținut sa iși anunțe urmaritorii de acest lucru. Vedeta a pierdut cainele de companie pe care il avea. Din pacate, a murit chiar astazi, in ciuda faptul ca vedeta nu se aștepta la o asemenea veste. Oana Roman: ”A plecat liniștit, dar fara ca eu sa imi […]…

- Oana Roman și-a uimit fanii cu noua postare. Vedeta a postat o fotografie alaturi de un barbat cunoscut. Cei doi au mers intr-o vacanța in Romania. Este vorba, mai exact, de Laurent Tourette, un stilist celebru. Ce au crezut fanii? Oana Roman și-a surprins urmaritorii Oana Roman se bucura, in continuare,…

- Fosta vedeta Kanal D și-a facut cont pe un site pentru adulți. Bruneta face furori in randul internauților, cei care vor sa ii admire fotografiile ce o surprind in ipostaze provocatoare trebuie sa fie dispuși sa scoata ceva bani din buzunar. O fosta vedeta Kanal D și-a facut cont pe un site pentru…

- Dupa moartea celebrului creator de moda, scumpa și vechea lui prietena, Oana Roman este in șoc și a transmis unul dintre cele mai emoționante mesaje pentru acesta. Vedeta spera ca acolo ,, De Sus” sa ii fie vazut mesajul. Oana Roman, in șoc dupa moartea lui Stephan Pelger Moartea lui Stephan Pelger…

- Razboiul continua in mediul online. Au fost publicate noi imagini cu Gabriela Cristea, dupa ce a fost acuzata ca ar fi venit la emisiunea de la Antena Stars in stare de ebrietate. Ce a facut vedeta in timpul pauzei de publicitate. Momentul a fost filmat. Au aparut noi imagini cu Gabriela Cristea, dupa…

- Bianca Dragușanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute și controversate vedete din showbiz-ul romanesc, in jurul careia roiesc o mulțime de barbați. La cei 36 de ani, blondina arata demențial, atragand privirile tuturor pe oriunde merge. Iata cum a fost vazuta recent…