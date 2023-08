Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Șofer surprins in timp ce descarca moloz și resturi vegetale intr-o comuna din Alba: Primaria i-a facut plangere la Poliție și Garda de Mediu FOTO| Șofer surprins in timp ce descarca moloz și resturi vegetale intr-o comuna din Alba: Primaria i-a facut plangere la Poliție și Garda de Mediu In cursul…

- Administratia locala a comunei Sanmartin a depus o plangere penala si a semnalat catre Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE), autoritate responsabila pentru cimitirele militare din Romania, noua actiune de amplasare de cruci, care a avut loc in Cimitirul de la Valea Uzului, a declarat primarul…

- Totul ar fi pornit de la o cearta mai veche intre adolescenta și o alta fata.Adolescenta de 13 ani a fost ademenita in parc, batuta și umilita de aceasta ajutata de mai multe tinere.Agresoarele i-au cerut fetei sa-i spuna mamei ei ca a cazut de pe trotineta. Dupa ce adevarul a ieșit la iveala, mama…

- Oana Roman a dus mereu o viața controversata și nu s-a sfiit niciodata sa o prezinte in fața fanilor sai. Același lucru s-a intamplat și zilele trecute, cand vedete a dat din casa și a recunoscut in ce relații a ramas cu fostul ei soț. Oana Roman, relația tumultuoasa pe care a avut-o cu tatal […] The…

- Un incident tragic a avut loc in seara zilei de luni, 26 iunie 2023, intr-un bloc situat in zona strazii Gladiolelor, din Alba Iulia. Potrivit informațiilor puse la dispoziție de autoritați echipajele ISU și de Poliție au intervenit la fața locului in urma un apel de urgența efectuat la numarul 112,…

- Conform corespondentului Realitatea Plus, victima a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Arad pentru loviri și alte violențe.In urma sesizarilor facute la Inspectoratul Județean de Poliție din Arad, conducerea a dispus cercetarea disciplinara a polițistului pentru a se lua masurile…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a depus plangere penala impotriva persoanelor care l-au agresat, la Parlament, in timpul mitingului organizat de AUR. Orban a dat deja declaratii in acest caz.Ludovic Orban a dat, luni dimineata, declaratii in legatura cu agresiunile de la mitingul…

- Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, anunța ca va depune plangere impotriva celor care l-au agresat la protestul de miercuri in fața Parlamentului, in timpul protestului AUR.„Luni dimineața voi depune plangere la poliție contra celor care m-au agresat. Nu o fac din ranchiuna personala.…