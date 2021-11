Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a reacționat dupa ce s-a spus ca a ramas fara par in cap. Vedeta a fost deranjata de modul in care s-a discutat situația și recunoaște ca are cateva probleme cu parul. Liniștea Oanei Roman, care se afla in vacanța in Cipru alaturi de Marius Elisei și fiica lor , a fost intrerupta de un subiect…

- Oana Roman iși ține mereu fanii la curent cu ceea ce se intampla in viața sa, mai ales atunci cand vine vorba de cea care a adus-o pe lume. Astfel ca acum, pe pagina persoanala de Instagram, diva a facut publice noi detalii despre starea de sanatate a mamei sale. Conform spuselor sale, Mioarei Roman…

- Oana Roman este des criticata de catre fani pe rețelele de socializare. Vedeta nu a mai rezistat și a dat carțile pe fața. Aceasta a marturisit ca a fost jignita chiar și atunci cand a fost insarcinata. Iata ce a spus vedeta pe Instagram!

- O noua vedeta din showbiz are Covid! Este vorba de Catinca Roman, sora celebrei Oana Roman. Vedeta a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus, deși s-a vaccinat in urma cu șase luni. Fata cea mare a lui Petre Roman a facut dezvaluiri despre starea sa de sanatate. Catinca Roman are Covid Catinca Roman…

- Oana Roman este extrem de fericita! Vedeta a ajuns la silueta pe care o visa, așa ca poate sa imbrace tot felul de piese vestimentare indraznețe pentru a-și pune formele in evidența. Aceasta s-a pozat la munte intr-o ținuta inedita, așa ca fanii au reacționat imediat. Oana Roman, surpriza pentru fani.…

- Oana Roman a trecut ieri prin momente dificile, asta deoarece in drumul spre coafor vedeta a facut atac de panica. Ea și-a anulat toate programarile și a plecat imediat acasa. Care e starea sa de sanatate in aceste momente.

- Ghinion dupa ghinion pentru Gabriela Cristoiu! Bruneta doar ce marturisise ca de ani de zile se confrunta cu depresia, ca nu este in cea mai buna stare, dar iata ca a mai primit o lovitura dura: a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus. Iata cum se simte acum Gabriela Cristoiu, ce simptome are…

- In ultima perioada, Oana Roman a avut parte de schimbari radicale. S-a impacat cu soțul ei, a plecat in mai multe vacanțe, iar acum muncește din greu la amenajarea curții in care locuiesc. Vedeta a precizat ca nu a beneficiatr de ajutorul nimanui, motiv pentru care oboseala și stresul și-au pus ambrenta…