Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta nu a fost tocmai bun pentru Oana Roman, pe plan personal. Vedeta a pus capat relatiei cu Marius Elisei, iar mama acesteia a avut probleme de sanatate. De asemenea, Oana a intrat in conflict cu sora ei, Catinca.Toate acestea i-au dat mari batai de cap, iar pentru anul care vine, Oana iși…

- Conflictul dintre Oana Roman și Marius Elisei pare departe de a ajunge la final. Vedeta il acuza, in continuare, pe fostul soț ca nu se implica deloc in creșterea fiicei lor și ca barbatul nu ar fi contribuit nici financiar. De curand, Oana Roman a postat un mesaj subtil pe Instagram, in care face referire…

- Conflictul dintre Oana Roman și Vica Blochina continua și nu pare ca va ajunge la final prea curand. Recent, blondina a acuzat-o ca vedeta iși editeaza prea mult pozele și ca așa reușește sa pacaleasca oamenii. Cum a comentat Oana Roman acest subiect.

- Oana Roman ii raspunde lui Marius Elisei, dupa ce fostul ei soț a declarat ca „i-a plecat sluga de acasa”. Fiica lui Petre Roman a facut public mesajul de desparțire pe care i l-a trimis barbatului.Oana Roman a povestit fanilor ei, printre lacrimi, cat de greu ii este sa se descurce singura cu creșterea…

- Jennifer Lopez este fara doar și poate una dintre cele mai frumoase artiste din showbizul american. Cantareața și actrița, in varsta de 54 de ani, pare ca a gasit elixirul tinereții, daca judecam dupa fotografiile ei de pe rețelele sociale. Aceasta șocheaza și cu silueta impecabila. Cu toate acestea,…

- Oana Roman este mai liniștita, dupa ce medicii au anunțat-o, in urma cu cateva zile, ca exista mici imbunatațiri in ceea ce privește starea de sanatate a Mioarei Roman. In toata aceasta perioada, vedeta i-a fost alaturi mamei ei și și-a gasit refugiul intr-un loc cu o semnificație aparte pentru Oana…

- Oana Roman a dat carțile pe fața și a dezvaluit adevarul despre presupusa relație dintre ea și Janni Alexandridis. Vedeta neaga zvonurile care au aparut in spațiul public și susține ca s-a intalnit fața-n fața cu concurentul. Ce reacție acida a avut vedeta? Oana Roman, reacție acida la adresa zvonurilor…