Stiri pe aceeasi tema

- Criptomoneda inspirata de serialul coreean Squid Game a scazut la 0 si pare sa fi fost doar o inselatorie de milioane de dolari, informeaza CNN. Lansata in urma cu o saptamana, moneda a crescut de mii de ori in timp record, pentru ca acum sa nu mai valoreze aproape nimic. Site-ul criptomonedei a disparut…

- Rasturnare de situație in cazul romanului ucis in timpul unui jaf, in Italia. Se pare ca barbatul furase cartea de identitate care se afla asupra lui. Adevaratul Mirel Joaca-Bine traiește de mulți ani in Suedia.

- Oana Roman a trecut recent printr-o situație mai neplacuta, asta pentru ca, aflata intr-o benzinarie, vedeta a dat nas in nas cu Dan Nicorescu care a inceput sa o injure, fara a avea vreun motiv bine intemeiat. Din acest motiv, Oana Roman a pus mana pe telefon și a filmat totul, apoi le-a explicat internauților…

- Un hoț ghinionist a fost surprins in timp ce opera la coada la o toneta cu mancare, scrie ro-viral.video. Din fericire, mai mulți barbați au observat ce intenționeaza hoțul sa faca, l-au filmat și apoi l-ai imobilizat dupa care au chemat poliția.Puteți vedea imaginile care au devenit virale pe site-urile…

- VIDEO| Caruța din șanțurile cetații Alba Carolina, PRADATA de mai multe ori, de niște tineri. Ce ar fi furat aceștia Caruța din șanțurile cetații Alba Carolina, PRADATA de mai multe ori, de niște tineri. Ce ar fi furat aceștia Șanțurile Cetații Alba Carolina au fost scena unor acte greu de digerat pentru…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din Blaj, s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat mai multe bucați de șina de cale ferata dezafectata, din depozitul unei firme. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, de polițiștii din Alba. Potrivit IPJ Alba, se pare ca, in perioada 13-22 august 2021, […] Citește…

- Un barbat este cautat de poliție, fiind suspectat de comiterea unui furt. Cazul a avut loc la data de 17 iunie. La poliție a apelat o femeie in virsta de 47 de ani, comunicind ca a intrat intr-o farmacie de pe str. 31 August, de unde a procurat medicamente iar telefonul l-a pus pe tejghea. Ulterior,…

- Polițiștii municipiului Gherla – Biroul de Investigații Criminale au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat, din Gherla, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza savarșirea infracțiunii de furt. In fapt, la aceeași data, 14 august a.c., poliția a fost sesizata de catre o femeie de 53 de ani,…