Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care i-a stat alaturi pana la moarte marelui actor Iurie Darie se pregatește pentru pomana. Se implinesc 10 ani de la moartea lui Iurie Darie. Actrița Anca Pandrea va da de pomana pentru marele actor. Actrița s-a tratat de COVID-19 iar acum a marturisit ca se simte in forma și poate pregati…

- Mioara Roman, in varsta de 82 de ani, se confrunta de cațiva ani cu grave probleme de sanatate. Oana Roman se preocupa zilnic de starea mamei, pe care recent a internat-o intr-un nou centru de recuperare. Pentru Click , vedeta a explicat cum decurge tratamentul. In urma cu aproximativ o luna de zile,…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, a acordat un interviu Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, la inceputul mandatului sau, in care vorbeste despre perspectivele de colaborare cu Romania in domeniul securitatii, in special al tehnologiei de aparare, dar si in agricultura, IT, constructii,…

- Situația traficului din București a adus-o pe Oana Roman la un pas de a ceda nervos. Vedeta a ajuns sa nu-și poata rezolva treburile in oraș din cauza circulației și a lipsei locurilor de parcare din Capitala. Totodata, sedințele de terapie au ajuns sa fie necesare și pentru aceste situații.

- Oana Roman a anunțat prin intermediul unei postari pe Instagram ca in aceasta perioada nu iși mai dorește nici sa acorde interviuri, nici sa mai apara la TV. Vedeta trece printr-o perioada dificila dupa ce Mioara Roman, mama ei, a fost operata. „Nu sunt intr-o perioada in care imi doresc sa vorbesc…

- In urma cu cateva zile, Mioara Roman a ajuns de urgența la spital, dupa ce a cazut in urma pierderii echilibrului. Fiica ei, Oana, a spus ca fosta soție a lui Petre Roman va ramane in grija medicilor, dar și a surorii sale, Catinca.In weekend, Mioara Roman a ajuns de urgența la spital dupa ce și-a pierdut…