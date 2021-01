Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu și Catalin Dobrescu au surprins din nou pe toata lumea! Artista și soțul sau, la un pas de desparțire! Mancarea, principalul motiv de cearta! Ce se intampla intre cei doi? Au spus totul in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!

- Actorul american George Clooney a dezvaluit ca a fost spitalizat dupa ce a slabit aproximativ 13 kilograme pentru rolul din drama SF „The Midnight Sky”, pe care a regizat-o si in care joaca rolul unui cercetator singuratic bolnav, potrivit news.ro.Lungmetrajul SF „Cerul de la miezul noptii/ The Midnight…

- Bucurie mare pentru Oana Radu! Astazi, celebra cantareața implinește frumoasa varsta de 27 de ani. Iar cum era de așteptat, cel care a surprins-o cel mai tare intr-un mod placut a fost bineințeles soțul ei, Catalin Dobrescu.

- ”Au fost cele mai grele minute din viața mea cu copilul pe caldaram, pe care nu puteam sa il mișc. Nu ai voie sa il miști pentru ca nu știi ce fel de traumatisme are. Are multiple fracturi. M-am bucurat ca i-am auzit vocea cand a inceput sa planga”, a descris jurnalistul momentele cuplite traite mai…

- Adrian și Alina Nartea vor deveni parinți pentru a douaoara. Cei doi mai au o fetița in varsta de 3 ani, iar in primavara anuluiviitor se va naște cea de-a doua fetița. Actorul din Vlad și soția lui au alesdeja numele bebelușului. Pentru a doua lor fiica, Alina și Adrian au ales numele Petra. In luna…

- Eugenia Șerban a fost invitata astazi, in platoul emisiunii Vorbește Lumea. Actrița a vorbit despre cine i-a fost alaturi in cele mai grele perioade din viața ei, dar și despre ce fel de relație are cu fiul ei, in varsta de 27 de ani.„Sunt foarte bine. (…) M-am operat o singura data de cancer, intr-adevar…

- Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea , Ileana Badiu (46 de ani) a vorbit despre sacrificiile pe care le-a facut in relația cu partenerul ei de viața, Conf. Univ. Dr. Catalin Badiu. Ileana Badiu și soțul ei, 11 ani de relație din 17 la distanța: „Mi-am asumat treaba asta” Cei doi formeaza un…