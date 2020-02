Oana Radu s-a logodit Oana Radu s-a logodit. Artista a facut marele anunț pe pagina de Instagram, unde a postat o imagine cu inelul de logodna primit de la iubitul ei, antrenorul de fitness Catalin Dobrescu. Fericirea a batut și la ușa Oanei Radu care, in 2019 a trecut prin momente greu de suportat. Iubitul ei de atunci, Alin, a murit dupa ce a fost incendiat in scara blocului. Timp de mai multe luni, artista i-a fost alaturi. Ea a povestit, ulterior, ca relația lor nu era una perfecta, dar nu l-a abandonat nicio clipa. La scurt timp, ea a anunțat ca formeaza un cuplu cu cel care i-a fost alaturi in cele mai dificile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

