Stiri pe aceeasi tema

- Ellie White (36 de ani) și partenerul ei de viața, impresarul Doru Tinca, formeaza un cuplu de aproape 14 ani. In plus, impreuna au doi copii, o fiica și un fiu, Maria (5 ani) și Mihai (8 ani). Dupa 14 ani de relație, Ellie White se va casatori cu tatal copiilor ei Invitat in platoul emisiunii Star…

- Skipper, cațeluș rezultat din mixul raselor border collie și ciobanesc australian, are doua regiuni pelviene, doua sisteme reproductive și a fost descris drept un „miracol”. Cațelușa s-a nascut cu șase picioare și doua cozi și este primul care a supraviețuit acestei combinații congenitale. Skipper este…

- Oana Radu ajunsese sa cantareasca 120 de kilograme in urma cu ceva ani. In cele din urma, aceasta a ajuns la 55-60 de kilograme, in urma unor diete stricte. Vedeta nu și-a operat stomacul, insa a apelat la diferite metode pentru a ajunge la greutatea dorita. Acest lucru a costat-o, iar acu artista are…

- La scurt timp de la separarea de soția lui, Simina Costea , artistul What’s Up, pe numele sau real Marius Ivancea, marturisea ca iubește din nou. Muzicianul formeaza un cuplu cu violonista Alice Badea. Partenera lui What’s Up este profesoara de muzica și co-fondatoare a doua școli private de muzica…

- Recent, in mediul online, Gina Pistol (40 de ani) a publicat o fotografie alb-negru in care zambește larg. Prezentatoarea TV este insarcinata cu primul ei copil, o fiica. La inceputul anului acesta, Gina marturisea ca va naște in luna martie. Gina Pistol radiaza in ultimele luni de sarcina: „Intrigant…

- Mario Fresh, sora lui Raluca și parinții lor, Claudia și Michi Galațanu, au fost recent invitați in platoul emisiunii La Maruța. In timpul interviului, Raluca a dezvaluit ca, in doar cateva zile, va pleca in Dubai. Ce frumoasa este sora lui Mario Fresh, Raluca Galațanu „E cald și bine [acolo]. Am fost…