- Mario Iorgulescu a vrut sa iși incerce norocul cu nimeni alta decat Oana Zavoranu in 2014, scrie Cancan. Totul s-a petrecut intr-un club de fițe din Capitala. Oana Zavoranu a declarat ca niciodata nu l-ar vedea pe Mario Iorgulescu un candidat pentru funcția de "iubit". Mario Iorgulescu, dat…

- Zvonurile conform carora Oana Radu are un nou iubit au aparut inca de acum cateva luni si desi artista a infirmat totul, iata ca adevarul este altul si este exact asa cum toata lumea a banuit! Oana Radu iubeste din nou!

- Oana Radu a trecut printr-o perioada grea, dupa ce iubitul ei s-a stins din viața. La scurt timp dupa moartea lui Alin, s-a spus ca artista și-ar fi gasit alinarea in brațele altui barbat. Este vorba despre antrenorul Catalin Dobrescu, cel care a motivat-osa scape de kilogramele in plus, accumulate…

- Oana Radu a trecut prin clipe extrem de dureroase in acest an, cand iubitul ei s-a stins din viata. La ceva timp dupa pierderea acestuia, in presa s-a speculat cum ca artista si-a gasit linistea in bratele altui barbat. Desi cantareata a negat complet aceste zvonuri, vedeta a facut noi dezvaluiri in…

- Oana, Denis si Daniel, principalii actori ai serialului „Sacrificiul” ne-au dezvaluit ce se mai intampla pe platourile de filmare. Iar acum ii dam cuvantul Cristinei Ciobanasu, Iris in „Sacrificiul”.

- Raluca Moianu a fost nevoita sa ia totul de la zero și sa invețe sa fie și mama și tata pentru fiica ei, Mara. Vedeta a trecut printr-o mare cumpana in urma cu mai bine de un an, atunci cand soțul ei, Mario Ancuța, s-a stins din viața din cauza cancerului, la doar 50 de ani.

- Andra a reusit sa atinga succesul la o varsta frageda si s-a mentinut in topurile muzicale ca nimeni altcineva! Despre viata personala a artistei insa, nu se stiu prea multe. Cel putin, nu despre trecut. Avem dezvaluiri picante din intimitatea frumoasei cantarete! Tu stii cu cati barbati s-a iubit Andra?